Vox exige al PP un acuerdo programático y "entrar a formar un Gobierno" en Castilla y León, Extremadura y Aragón

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este lunes al PP un acuerdo programático en Castilla y León, tras consolidarse su formación como tercera fuerza en esta comunidad autónoma, manteniendo la llave de la gobernabilidad. En rueda de prensa, Abascal ha dicho a Alberto Núñez Feijóo, después de que este les reprochase no querer entrar a gobernar para no desgastarse, que "no se preocupe" porque van a "gobernar", no solo en esta comunidad autónoma sino también en Extremadura y Aragón, pero no van a "hablar de sillones" hasta que no esté claro que pueden "ponerse de acuerdo en un programa de Gobierno conjunto".

"Antes de formar un Gobierno de coalición queremos una negociación medida a medida con garantías y plazos de cumplimiento", ha asegurado el presidente de la formación de ultraderecha después de que su candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, lograra 14 escaños, uno más que en las elecciones de 2022, un 18,9% de los votos.

Vox va a negociar "sin descanso" con "medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento porque cuando se negocia hay que actuar de esa manera", ha dicho Abascal, y se van a "entregar a ese deber porque la mafia de Pedro Sánchez sigue en el poder y esta dispuesta a cualquier cosa".

También ha acusado al PP de falta de liderazgo al asegurar que estaría bien "escuchar una única voz" en el partido de Feijóo, "el problema es que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria".