Vox exige al PP un acuerdo programático y "entrar a formar un Gobierno" en Castilla y León, Extremadura y Aragón
- Abascal insta a negociar "medida a medida" en las tres regiones con "plazos de cumplimiento"
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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este lunes al PP un acuerdo programático en Castilla y León, tras consolidarse su formación como tercera fuerza en esta comunidad autónoma, manteniendo la llave de la gobernabilidad. En rueda de prensa, Abascal ha dicho a Alberto Núñez Feijóo, después de que este les reprochase no querer entrar a gobernar para no desgastarse, que "no se preocupe" porque van a "gobernar", no solo en esta comunidad autónoma sino también en Extremadura y Aragón, pero no van a "hablar de sillones" hasta que no esté claro que pueden "ponerse de acuerdo en un programa de Gobierno conjunto".
"Antes de formar un Gobierno de coalición queremos una negociación medida a medida con garantías y plazos de cumplimiento", ha asegurado el presidente de la formación de ultraderecha después de que su candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, lograra 14 escaños, uno más que en las elecciones de 2022, un 18,9% de los votos.
Vox va a negociar "sin descanso" con "medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento porque cuando se negocia hay que actuar de esa manera", ha dicho Abascal, y se van a "entregar a ese deber porque la mafia de Pedro Sánchez sigue en el poder y esta dispuesta a cualquier cosa".
También ha acusado al PP de falta de liderazgo al asegurar que estaría bien "escuchar una única voz" en el partido de Feijóo, "el problema es que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria".
Pollán admite que aún no ha hablado con Mañueco
Los resultados de Vox en Castilla y León han sido "absolutamente históricos", según Abascal, que ha felicitado a Pollán, por haber "vuelto a romper el techo electoral", superando "unos resultados que ya eran excelentes en Extremadura y Aragón"
Su objetivo es "entregarse ya a la tarea mas importante respondiendo al mandato de las urnas en Extremadura, Castilla y León y Aragón, para que salgan gobiernos reflejen el resultado".
Así lo ha asegurado Abascal, quien al ser preguntado por las expectativas a las que apuntaban las encuestas que apuntaban a que iban a superar el umbral del 20% de los votos, ha dicho: "Mi expectativa yo sé cuál era, no podrá decir ninguno de ustedes que Vox no ha alcanzado sus expectativas".
Por su parte, Pollán ha admitido que aún no ha hablado con el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, aunque se ha mostrado convencido de que tras las elecciones de este domingo se abre "un camino" para "que se avance" en tres acuerdos de gobernabilidad para Extremadura, Aragón y Castilla y León.
En una entrevista con Antena 3, Pollán ha apuntado que, aunque estas negociaciones son "cosas distintas" por sus diferentes contextos y llevan "distintos tiempos", con la vista ya también puesta en las elecciones de Andalucía, este escenario "puede ser un camino" para el acuerdo.