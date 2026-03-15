El PP vence y mejora en Castilla y León, el PSOE sube y frena su ciclo de caídas y Vox sigue siendo decisivo

El PP ha sido el vencedor de las elecciones autonómicas en Castilla y León de este domingo, suma dos procuradores más, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario y con un PSOE que le pisa los talones y sube dos escaños, quedando solo tres por debajo de los 'populares'. Una vez más, Vox seguirá teniendo la llave del Ejecutivo, aunque crece muy ligeramente, ya que solo logra un parlamentario más.

Además, los partidos regionalistas mantienen su representación en las Cortes de Castilla y León: Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Por Ávila (XAV) conservan los mismos procuradores que ya tenían, pero Soria ¡Ya! (SY) pierde dos.

Las Cortes de Castilla y León dejan de estar tan fragmentadas porque solo seis partidos tendrán representación. La izquierda de la izquierda del PSOE sale mal parada, pues Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) e IU-Sumar-Verdes Equo quedan fuera de la Cortes de Castilla y León, al igual que Ciudadanos, que desaparece del último Parlamento regional donde aún estaban presentes.

En esta cita electoral, la participación en las elecciones de Castilla y León de este domingo ha subido 6,47 puntos hasta situarse en el 65,22%, según los datos difundidos por la Junta. Este 15-M ha sido la ocasión en la que los castellanos y leoneses acudían a las urnas solo para elegir procuradores a las Cortes.

El PP suma dos escaños, pero lejos de la mayoría absoluta Como viene siendo habitual en Castilla y León desde hace casi 40 años, el PP ha vuelto a imponerse este 15-M, al lograr el 35,45% de los votos, 4,06 puntos más que en la cita autonómica de 2022, y han alcanzado los 33 escaños, dos más que en la anterior cita autonómica. "El PP ha ganado las elecciones en Salamanca y Castilla y León. Esto es el respaldo de los ciudadanos a la gestión del Gobierno que he presidido los últimos cuatro años y el aval a ese proyecto de futuro que hemos explicado", ha clamado eufórico el candidato a la reelección del PP, Alfonso Fernández Mañueco, con el 98,63% de los votos escrutados. No obstante, se repite la historia de las elecciones de 2019 y 2022, ya que los 'populares' quedan lejos de la mayoría absoluta, que en las Cortes de Castilla y León está en los 42 procuradores, por lo que seguirán necesitando a Vox para investir presidente a Mañueco. En 2019, el candidato 'popular' pudo ser investido gracias a Ciudadanos, partido con el que formó gobierno en coalición hasta 2022, cuando adelantó las elecciones para deshacerse de su socio. Sin embargo, terminó cambiando a la formación 'naranja' por Vox, con el que gobernó hasta la salida de los de Santiago Abascal de todos los Ejecutivos autonómicos en julio de 2024 por la crisis del reparto de los menores migrantes no acompañados. Mañueco logra contener el crecimiento de Vox, formación que había duplicado su presencia en Extremadura y Aragón, mientras que en Castilla y León apenas ha crecido un escaño. "Somos los que más hemos crecido en votos, los que más hemos crecido en porcentaje de votos y los que más en escaños. Hemos triplicado la distancia con el PSOE y duplicamos en votos a Vox", ha subrayado Mañueco.