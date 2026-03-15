UPL mantiene sus tres escaños pero no logra grupo propio: "Es esencial que la voz del leonesismo llegue a las Cortes"

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) resiste en las elecciones de Castilla y León. El partido, que aboga por dividir la autonomía en dos al separar León, Zamora y Salamanca, ha conseguido tres procuradores en las elecciones de este domingo, todos ellos en la provincia de León, donde se mantiene como tercera fuerza con más de un 20% del voto.

Los resultados de la formación regionalista se mantienen sin cambios respecto a 2022, aunque ha ampliado mínimamente el porcentaje de voto en la comunidad hasta el 4,35% (y casi 54.000 papeletas), insuficiente sin embargo para formar grupo propio en las Cortes como se habían propuesto.

Su candidata, Alicia Gallego, es la única mujer que aspiraba a la presidencia en Castilla y León, que nunca ha tenido una presidenta. "Es esencial que la voz del leonesismo llegue a donde tiene que llegar, a las Cortes, que entiendan cuál es el mensaje", ha señalado en una rueda de prensa para valorar unos resultados que consolidan a UPL "como tercera fuerza en León y cuarta en la autonomía".

Desde la formación aseguran que están satisfechos con sus resultados en estos comicios, aunque no hayan conseguido el cuarto procurador, porque mejoran en votos y, todo ello, ha dicho Gallego, "sin recurrir a líderes nacionales que han buscado polarizar", en alusión de PP, PSOE y Vox.

La UPL ha sido el mejor parado de los partidos regionalistas que se presentaban a las elecciones del 15M. Soria ¡Ya! ha perdido dos procuradores y se queda solo con uno, los mismos que Por Ávila, que logra mantener el que tenía. El ganador de las elecciones ha sido el PP, con 33 procuradores (+2); seguido del PSOE, que suma dos asientos hasta los 30; y de Vox, con 14 (+1), que seguirá teniendo la llave del Ejecutivo.

Su discurso sigue sin calar más allá de León La UPL se ha presentado también en Zamora y Salamanca, pero su discurso sigue sin calar más allá de León. En ninguna de las dos provincias ha conseguido representación, aunque crece en ambas en porcentaje de voto: en Zamora ha obtenido el 2,84%, frente al 2,66% de hace cuatro años; y en Salamanca crece hasta el 1,53%, respecto al 0,96% anterior. Paradójicamente, la formación ha perdido porcentaje de voto en León: se ha quedado en el 20,94%, unas décimas por debajo del 21,29% de 2022, empujado por los malos resultados en la comarca de El Bierzo, donde se ha impuesto el PSOE. "Vamos a seguir trabajando por mantener una estructura municipal y veremos si los resultados acompañan", ha recalcado la candidata. No obstante, en más de 50 municipios ha sido la fuerza más votada. Entre ellos, en La Bañeza (León), una localidad de larga tradición agrícola y remolachera que ha estado en el punto de mira durante toda la campaña por el impacto económico que ha supuesto el cierre de la planta de Azucarera tras casi un siglo de vida. Con todo, la UPL se ha quedado a un paso del objetivo de llegar al 5% de los votos en la comunidad, el porcentaje necesario para conseguir grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León. Ha conseguido el 4,35% del total des votos de la provincia, unas décimas por encima del 4,28% que consiguió en 2022. En este sentido, Gallego ha dejado la puerta abierta a crear de nuevo un grupo mixto "si no cambian o reinterpretan los reglamentos alegremente según les interese".