Soria ¡YA! cae a un escaño en las elecciones en Castilla y León: "Vamos a seguir en la lucha"

Soria ¡YA! se desgasta en las elecciones de Castilla y León: contará con un solo procurador en la próxima legislatura de las Cortes, dos menos que hasta ahora. El partido contra el olvido institucional y la despoblación, con Ángel Ceña como candidato, ha convencido al 0,70% del electorado, unos 8.700 ciudadanos, cuando se ha completado más del 99% del escrutinio.

"Vamos a seguir en la lucha y en el camino", ha declarado Ceña, tras reconocer que el resultado no es el que esperaban y que deberán "analizarlo sosegadamente". No obstante, el líder político ha descartado dimitir. "No me planteo una decisión personal", ha respondido a la pregunta de un periodista.

El Partido Popular ha ganado este 15 M, con 33 escaños, aunque se ha quedado de nuevo lejos de la mayoría absoluta (42). Los populares han gobernado aquí casi cuatro décadas, desde 1987, pero para que Alfonso Fernández Mañueco pueda volver a ser investido presidente dependerá de Vox, que ha subido uno, hasta los 14. Mientras tanto, el PSOE también ha escalado dos representantes y contará con 30.

Pierden la mitad de sus votos y el liderazgo en Soria Como era previsible y ocurrió en las anteriores elecciones, Soria ha sido el territorio predilecto para la formación, bajo el lema "¡Rebélate!". Allí ha obtenido el 20% de las papeletas, frente al 43% de hace cuatro años. Esto supone una pérdida de casi la mitad de los votos en términos absolutos. Así, el PSOE les ha desbancado como el partido más votado en la provincia y ha ganado un escaño más, con una candidatura encabezada por Carlos Martínez, alcalde de la capital soriana desde 2007. "Algo habrá influido, pero tampoco creo que haya sido determinante", ha valorado Ceña. En estos comicios, también el PP les ha adelantado y Vox ha ganado el quinto procurador en disputa. Soria ¡YA! contaba con tres escaños en el parlamento castellano y leonés desde 2022, cuando concurrieron por primera vez en unos comicios autonómicos. Entonces, ya con Ceña a la cabeza, entraron en la política institucional con su denuncia de los "constantes incumplimientos" de los partidos a izquierda y derecha. El movimiento llevaba desde el inicio del siglo con movilizaciones contra la despoblación, en ocasiones, en alianza con la formación aragonesa Teruel Existe.