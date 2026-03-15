La jornada de las elecciones en Castilla y León, en imágenes

Más de dos millones de castellanos y leoneses están llamados a elegir este domingo a los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León, de las que saldrá su futuro gobierno.

La jornada se está desarrollando con normalidad en un día casi primaveral, una circunstancia, la del buen tiempo, que históricamente ha beneficiado a la participación.

Estas son algunas de las imágenes que deja la jornada:

Abren los colegios electorales Uno de los primeros ciudadanos en votar en las urnas en Valladolid tras abrir los colegios electorales en Castilla y León EFE/Nacho Gallego A las nueve de la mañana, los colegios electorales han abierto con normalidad tras haberse configurado las 4.470 mesas dispuestas para recibir a los 2.097.768 ciudadanos censados en los comicios.

Más de 26 millones de papeletas y seis millones de sobres impresos Papeletas y sobres dispuestos en una mesa electoral de los comicios en Castilla y León Pablo Requejo Pablo Requejo / Europa Press Para estos comicios, se han dispuesto exactamente 26,46 millones de papeletas y 6,33 millones de sobres para garantizar el derecho a voto. En total, hay 24 candidaturas distintas, de las que solo ocho se presentan en las nueve provincias de Castilla y León.

Los candidatos votan y piden llenar las urnas con "ilusión" Los candidatos de los principales partidos de Castilla y León votan en las urnas Los ocho candidatos de los partidos que actualmente tienen representación en las Cortes autonómicas han votado a lo largo de la mañana pidiendo llenar las urnas de "esperanza" e "ilusión".

Cabinas para garantizar el derecho al voto secreto Un hombre entra en una cabina para introducir su voto en la papeleta EFE/Nacho Gallego "El voto es secreto", esto dice el artículo 86 de la Ley del Régimen Electoral General. Para garantizar que así sea, los colegios disponen de cabinas como esta, donde están dispuestas las papeletas y los sobres para que los ciudadanos puedan introducir su voto de forma totalmente secreta. Aún así, muchos optan por introducir su papeleta fuera de ellas.