La jornada de las elecciones en Castilla y León, en imágenes
- Más de dos millones de personas están llamadas a elegir este domingo los 82 nuevos procuradores de las Cortes
- Directo: última hora de las elecciones autonómicas en Castilla y León
Más de dos millones de castellanos y leoneses están llamados a elegir este domingo a los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León, de las que saldrá su futuro gobierno.
La jornada se está desarrollando con normalidad en un día casi primaveral, una circunstancia, la del buen tiempo, que históricamente ha beneficiado a la participación.
Estas son algunas de las imágenes que deja la jornada:
Abren los colegios electorales
A las nueve de la mañana, los colegios electorales han abierto con normalidad tras haberse configurado las 4.470 mesas dispuestas para recibir a los 2.097.768 ciudadanos censados en los comicios.
Más de 26 millones de papeletas y seis millones de sobres impresos
Para estos comicios, se han dispuesto exactamente 26,46 millones de papeletas y 6,33 millones de sobres para garantizar el derecho a voto. En total, hay 24 candidaturas distintas, de las que solo ocho se presentan en las nueve provincias de Castilla y León.
Los candidatos votan y piden llenar las urnas con "ilusión"
Los ocho candidatos de los partidos que actualmente tienen representación en las Cortes autonómicas han votado a lo largo de la mañana pidiendo llenar las urnas de "esperanza" e "ilusión".
Cabinas para garantizar el derecho al voto secreto
"El voto es secreto", esto dice el artículo 86 de la Ley del Régimen Electoral General. Para garantizar que así sea, los colegios disponen de cabinas como esta, donde están dispuestas las papeletas y los sobres para que los ciudadanos puedan introducir su voto de forma totalmente secreta. Aún así, muchos optan por introducir su papeleta fuera de ellas.
Óscar Puente, increpado por un apoderado de Vox
El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), ha sido increpado por un apoderado de Vox al grito de "dimisión" cuando iba a votar en la capital vallisoletana. "Hay que saber llevar la credencial", han contestado al hombre otros apoderados del PSOE.