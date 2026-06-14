España - Cabo Verde: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Las selecciones de Alemania y Curazao del Grupo E del Mundial 2026 se enfrentan este lunes 15 de junio a partir de las 18:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Atlanta (EEUU).

Se acabó la espera para la Roja. Comienza su andadura en un Mundial en el nadie niega que hay puestas muchas esperanzas. La vigente campeona de Europa quiere repetir en la cita mundialista el éxito alcanzado hace dos años en Alemania, donde volvió a deslumbrar con una nueva generación de talentos. Para ello, hay que ir paso a paso, y el primero es ante un rival al que nunca se ha enfrentado, Cabo Verde.

La distancia es sideral entre ambas selecciones. España ostenta el segundo puesto del ránking FIFA mientras que Cabo Verde es la número 67. Para la primera será su 17ª participación en una Copa del Mundo mientras que la segunda es una de las debutantes, junto a Curazao, Jordania y Uzbekistán. Podríamos seguir enumerando diferencias como el nivel de las ligas de uno y otro país, el número de licencias o el de títulos conquistados. Lo cierto es que sobre el papel España debería ganar 99 de cada 100 partidos como éste.

Los jugadores de la selección española participan en un entrenamiento en Baylor School, Chattanooga.EFE/ Ángel Martínez

Cuidado con el primer partido Pero un debut mundialista nunca es fácil y menos para España, que sólo ha ganado en cinco de sus 16 primeros partidos en el torneo. Tampoco se puede tomar como referencia absoluta lo que pase en el primer partido porque en Sudáfrica 2010 se arrancó con derrota ante Suiza y se terminó conquistando la primera estrella mientras que en el último de Catar 2022 el debut supuso una goleada frente a Costa Rica y tras tres empates seguidos tuvo que hacer las maletas, eliminada por Marruecos en los penaltis. Para que no se le atragante el partido a España ante una selección que se defiende muy bien, necesita afinar la puntería de cara a portería. Después de resolver la fase de clasificación de forma casi inmaculada y con un buen registro goleador, los últimos partidos han costado mucho hacer gol. Tan solo el último amistoso ante Perú terminó con un claro 3-1 pero antes contra Egipto e Irak se terminó con dos pobres empates. De la Fuente cuenta con los 26 futbolistas convocados preparados para jugar después de que los tres lesionados, Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, hayan finalizado sus procesos de recuperación. Sin embargo, ninguno jugará de inicio. No quiere arriesgar el seleccionador, sobre todo con Lamine y Nico. Con el resto del once inicial prácticamente en la cabeza de todos, el otra duda que ha crecido en los últimos días es qué portero ocupará la titularidad en este partido.

Cabo Verde, la 'cenicienta' Enfrente tendrá a España a una auténtica desconocida pero que se ha ganado por mérito propio disputar el Mundial. No en vano, Cabo Verde terminó primera en su grupo de clasificación, por delante de Camerún. Su única derrota fue fuera de casa ante Camerún (4-1), registrando además la menor diferencia de goles (+8) entre las selecciones de la CAF que se clasificaron para la fase final. El equipo entrenado Pedro Leao Brito 'Bubista' basa su juego en rentabilizar al máximo sus goles, como demostró en la fase de clasificación. Cuatro de sus siete victorias en la fase de clasificación fueron por un gol a cero, incluida la que acabó por decantar su primer puesto, contra Camerún en casa. La selección está liderada por el extremo zurdo Ryan Mendes, el jugador con más internacionalidades, con 92 partidos a sus espaldas. Milita en el Igdir FK turco y con su selección ha anotado 22 goles. Pero la faceta goleadora ahora mismo recae en el delantero titular Dailon Livramento, máximo goleador caboverdiano en la clasificación con cinco goles. Desde su debut en 2024 suma 13 goles en solo 21 encuentros. Por último, hay que destacar al central Roberto Pico Lopes. Nacido en Dublín, milita en el Shamrock Rovers, el club más laureado de Irlanda, y desde 2019 defiende la camiseta de los tiburones azules, en lugar de la de Irlanda.