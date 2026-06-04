España - Irak, en directo hoy en vídeo el partido amistoso de la Selección

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido amistoso entre las selecciones masculinas de España e Irak, que se disputa este jueves a las 21:00 horas en el Estadio de Riazor (A Coruña). El encuentro, que sirve de ensayo para el Mundial de fútbol 2026, te lo ofrecemos a través de La 1 de TVE y la plataforma de streaming RTVE Play.

La selección española juega este encuentro ante Irak como primera y única prueba en terreno propio antes de poner rumbo transoceánico al continente americano para ir aclimatándose antes del debut mundialista y, además, disputar el siguiente encuentro amistoso en México contra Perú. Pero antes tendrá este ensayo ante una selección que también está en el cuadro del torneo y que tiene mejor ranking FIFA (57) que dos de las tres rivales de su grupo. Por tanto, una buena piedra de toque para los pupilos de Luis de la Fuente ante lo que les espera en Estados Unidos, concretamente en Atlanta, frente a Cabo Verde (69 del ranking) y Arabia Saudí (61).

Dirigidos por el australiano Graham Arnold, en su bloque aúnan la experiencia de futbolistas como su capitán, Aymen Hussein, que es además su referente ofensivo, y talentos de futuro caso de Zidane Iqbal (23 años), formado en el Manchester United y que ahora milita en el Utrecht sub-21 neerlandés, así como el extremo Ali Jasim (22 años), considerado una de las perlas del fútbol asiático. Aparte del rival, otro de los hándicaps al que deberá hacer frente la selección española es el estado del césped, que sufrió una invasión debido a la celebración del ascenso a Primera del Deportivo de la Coruña. Los operarios han estado trabajando a destajo para tenerlo todo a punto para este jueves, aunque la gran prueba será cuando eche el balón a rodar.

Otro de los puntos de interés propios para los aficionados de España estará en el once titular y en las distintas pruebas que haga el seleccionador a lo largo del partido a la hora de repartir minutos. Empezando por la portería, donde se ha abierto del debate de la titularidad por la pujanza de los dos candidatos a arrebatarle el puesto al hasta ahora titular indiscutible: Unai Simón. Dentro de la convocatoria el meta del FC Barcelona, Joan García, y el del Arsenal, David Raya, han cuajado grandes temporadas con sus respectivos equipos y la prensa que sigue habitualmente la actualidad de los mismos apuesta por ellos. Asimismo, los distintos periodos de recuperación de Lamine Yamal y Nico Williams, unido a la duda por las molestias de Víctor Muñoz, auguran cambios en la delantera.