Ancelotti convierte a Vinícius en el líder de Brasil para el Mundial (con Neymar a la espera)

Vinícius Júnior llega al Mundial de 2026 como una de las grandes figuras de la canarinha a pesar de no firmar su mejor temporada en el Real Madrid. Con Ancelotti como su seleccionador, asume el rol de líder en el equipo y buscará la gloria en su segundo Mundial.

El brasileño lo ha ganado todo con el Real Madrid. Tiene dos Champions (2022 y 2024), tres ligas (2020, 2022 y 2024), una Copa del Rey (2023), tres Supercopa de España (2020, 2022 y 2024), dos UEFA Super Cup (2022 y 2024), dos Mundiales de Clubes (2018 y 2022) y una Copa Intercontinental (2024). Tiene en sus vitrinas todo a lo que un club de fútbol de primera división aspira, pero si hablamos de las cuentas con la camiseta de su país son otras.

Con su selección Vinícius todavía no ha ganado nada, razón de más para que este Mundial sea especial para él. Además, cuenta con un técnico al que conoce demasiado bien y que sacó su mejor versión durante su etapa como entrenador del Real Madrid. Carlo Ancelotti dirige a este nuevo Brasil al que muchos dicen que le falta estrellas y que ahora tiene la oportunidad de demostrar que se equivocan.

De promesa a líder No es el primer Mundial para Vinícius Júnior, ya estuvo en el Mundial de Qatar 2022 dónde Brasil cayó eliminado en cuartos de final ante Croacia. Durante el torneo marcó un gol, fue en octavos ante Corea del Sur. Tenía 22 años y llegaba como una joven promesa que ilusionaba a Brasil tras ganar su primera Champions con el Real Madrid dónde había sido clave. Se esperaba más de él al ver su gran temporada pero aquel Brasil de hace cuatro años no pudo alzarse con la ansiada copa. Ahora pasa de promesa a líder de la selección y se espera, todavía más de él. Es la ocasión perfecta para consagrarse a nivel mundial, llevarle una copa del mundo a Brasil 24 años después (la última vez que ganaron el Mundial fue en 2002) y demostrar que el famoso Eu farei de su tuit tras no ganar el Balón de Oro 2024 iba en serio.