¿Qué pasará con Puigdemont?, ¿qué dice el Supremo?: las claves tras el aval del TJUE a la ley de amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido este miércoles avalar la ley de amnistía, aunque todavía está en el aire qué pasará con la figura del expresidente catalán Carles Puigdemont y si podrá volver a España después de más de ocho años y medio fugado de la justicia española, sin contar su retorno fugaz el 8 de agosto de 2024 en el que burló la seguridad y a los Mossos d' Esquadra en la investidura de Salvador Illa.

Junto a la incógnita del posible retorno de Puigdemont hay otras pendientes por resolver, como qué tienen que hacer los tribunales españoles ahora o qué pasa con las órdenes de detención vigentes.

¿Qué dice el TJUE sobre la ley de amnistía? El TJUE ha concluido que la amnistía no es contraria al derecho comunitario de la Unión Europea porque no afecta a los intereses financieros de los 27 ni contraviene la legislación europea sobre terrorismo, al tener en cuenta que "facilita la reconciliación". Es la respuesta que da a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. "La aprobación de una ley de amnistía se incluye en principio en la prerrogativa de que dispone cada Estado miembro, en especial en aras de un objetivo de reconciliación nacional o en la búsqueda de un compromiso político, de no enjuiciar ciertos hechos determinados [...] pudiendo concebirse la amnistía concedida de esta manera como un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor", apunta el texto al responder a la pregunta planteada por la Audiencia Nacional sobre si la amnistía de delitos de terrorismo en los que estaban implicados los CDR era contraria a la ley europea.

¿Qué dice el Supremo sobre el fallo del TJUE? El Tribunal Supremo considera que el aval del Tribunal de la UE a la ley de amnistía no cambia nada en este momento y señala que ahora ese fallo debe ser interpretado por el Constitucional.

¿Qué tiene que hacer el Constitucional ahora? El Constitucional no planteó una cuestión prejudicial al TJUE, como sí hicieron el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, que ahora deberían archivar sendas causas. Mientras tanto, el Constitucional que avaló la ley, con el voto particular de cuatro magistrados, concluyó que la amnistía no estaba prohibida en la Constitución y respondía a un fin "legítimo, explícito y razonable". Ahora, la decisión del TJUE afecta a cualquier decisión futura que pueda tomar el Tribunal Constitucional (TC), que tiene pendiente resolver el recurso de amparo presentado por Puigdemont contra la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de no amnistiar el delito de malversación al expresident. También tiene pendiente el recurso del líder de ERC, Oriol Junqueras. De aceptar estas peticiones depende la vuelta a España del expresident y de que Junqueras vea anulada su condena de inhabilitación. Desde el Constitucional informan de que aplicarán la sentencia de la justicia europea en septiembre u octubre, según fuentes a RTVE. Responderán primero al recurso interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su fallo marcará la doctrina para el resto, Puigdemont y Junqueras incluidos.

¿Qué pasa con las órdenes de detención? Los textos conocidos este jueves no afectan, en ningún caso, a las órdenes de detención que hay en vigor en España. Será el Tribunal Constitucional quien deba resolver, previsiblemente en otoño, sobre el recurso de amparo interpuesto por el expresident contra la decisión de Llarena de no aplicarle la amnistía. Fuentes del Supremo han afirmado que la orden de detención no se impuso porque la ley se considerase contraria a la normativa europea, sino porque la amnistía no podía aplicarse a los delitos de malversación cometidos para conseguir un beneficio personal de naturaleza patrimonial. Esa circunstancia, apuntan, no ha cambiado este jueves con la sentencia del TJUE.