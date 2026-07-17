El incendio de La Mierla, en Guadalajara, quema más de 2.000 hectáreas y obliga a evacuar siete localidades
- Más de 300 efectivos trabajan contra las llamas
- El incendio ya ha entrado en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, de "alto valor ecológico".
El incendio declarado el jueves en La Mierla, en la sierra norte de Guadalajara, sigue quemando este viernes tras haber afectado ya 2.054 hectáreas. Han sido evacuadas 260 personas en siete poblaciones: La Mierla, Muriel, Umbralejo, Almiruete, Palancares, La Nava de Jadraque y Semillas.
Además están cortados los accesos a estas poblaciones así como varias carreteras locales. En las labores de extinción trabajan 73 medios, una sección de la UME y más de 300 efectivos autonómicos y estatales.
Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha explicado que el incendio "tiene un riesgo potencial de miles de hectáreas" y ya ha entrado en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, de "alto valor ecológico".
"Estamos en una situación comprometida, el incendio está muy lejos de estar controlado (...) La velocidad de propagación es de más de 40 km/h", ha advertido la consejera, que ha añadido que son 50 hectáreas quemadas cada hora.
Detenido un alcalde de Vox
La Guardia Civil investiga a un agricultor y alcalde de Robledillo de Mohernando (Guadalajara), que pertenece a Vox, por el incendio. Según han informado a EFE y a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, el investigado es Rubén Marchamalo, alcalde de la localidad guadalajareña y de acuerdo a las primeras averiguaciones, el fuego se habría originado mientras trabajaba una cosechadora de cereal y las llamas pasaron rápidamente a terreno forestal.
En cualquier caso, la labor de la cosechadora estaba permitida en el momento en el que se originó el incendio, ya que el Índice de Propagación Potencial (IPP) decretado por el Gobierno de Castilla-La Mancha se encontraba en nivel de riesgo 'Muy alto', naranja, pero no en 'Extremo'.
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Así lo ha defendido su partido. El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha asegurado que el alcalde "cumplía escrupulosamente con la legalidad". "No solo disponía de todos los permisos para cosechar, sino que, a pesar de que el nivel de riesgo naranja no le obligaba a adoptar medidas de seguridad adicionales, actuó con una responsabilidad ejemplar llevando una cuba de agua, una manguera y un extintor en previsión de un cambio del nivel de alerta", ha indicado a Europa Press.
Entre los desalojados anoche había 47 menores y trece monitores de un campamento de Umbralejo, que fueron derivados al polideportivo de Humanes.
El incendio se ha desatado el 16 de julio, justo el mismo día que comenzó en 2005 el fuego de Riba de Saelices, en la misma provincia de Guadalajara, que dejó 11 bomberos muertos. Era el incendio más letal del siglo XXI hasta que tuvo lugar el de Los Gallardos, en Almería, la pasada semana, que dejó 13 muertos.