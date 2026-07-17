El incendio de La Mierla, en Guadalajara, quema más de 2.000 hectáreas y obliga a evacuar siete localidades

El incendio declarado el jueves en La Mierla, en la sierra norte de Guadalajara, sigue quemando este viernes tras haber afectado ya 2.054 hectáreas. Han sido evacuadas 260 personas en siete poblaciones: La Mierla, Muriel, Umbralejo, Almiruete, Palancares, La Nava de Jadraque y Semillas.

Además están cortados los accesos a estas poblaciones así como varias carreteras locales. En las labores de extinción trabajan 73 medios, una sección de la UME y más de 300 efectivos autonómicos y estatales.

Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha explicado que el incendio "tiene un riesgo potencial de miles de hectáreas" y ya ha entrado en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, de "alto valor ecológico".

"Estamos en una situación comprometida, el incendio está muy lejos de estar controlado (...) La velocidad de propagación es de más de 40 km/h", ha advertido la consejera, que ha añadido que son 50 hectáreas quemadas cada hora.