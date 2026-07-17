Muere a los 81 años Brenda Fricker, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Mi pie izquierdo'

Brenda Fricker, la primera actriz irlandesa que ganó un Oscar, por Mi pie izquierdo (1989), ha fallecido a los 81 años tras una larga enfermedad, según ha informado este viernes su agente, Phil Belfield.

"Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia", señaló Belfield en un comunicado.

Brenda Fricker ha pasado a la historia por su papel de la madre del protagonista (Daniel-Day Lewis), en la película Mi pie izquierdo (Jim Sheridan, 1989), que contaba la historia real de Christy Brown, que nació con parálisis cerebral pero aprendió a pintar y escribir con su única extremidad controlable: su pie izquierdo.

Ambos actores consiguieron el Oscar por sus interpretaciones, él a mejor actor protagonista y ella a la mejor actriz de reparto.

Brenda Fricker y Daniel-Day Lewis con los Oscar que recogieron en 1990 por 'Mi pie izquierdo' (AP Photo/Bob Galbraith, File)

En el cine también es recordada por interpretar a la mujer de las palomas de Central Park en la secuela de Solo en casa (1992). Y por sus intervenciones en películas como El prado (1990), Tiempo de matar (1996) o Veronica Guerin (2003).

Brenda Fricker en 'Solo en casa 2' (20th Century Fox)