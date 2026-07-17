Muere a los 81 años Brenda Fricker, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Mi pie izquierdo'
- También interpretó a la señora de las palomas en Solo en casa 2 y participó en la serie Casualty
Brenda Fricker, la primera actriz irlandesa que ganó un Oscar, por Mi pie izquierdo (1989), ha fallecido a los 81 años tras una larga enfermedad, según ha informado este viernes su agente, Phil Belfield.
"Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia", señaló Belfield en un comunicado.
Brenda Fricker ha pasado a la historia por su papel de la madre del protagonista (Daniel-Day Lewis), en la película Mi pie izquierdo (Jim Sheridan, 1989), que contaba la historia real de Christy Brown, que nació con parálisis cerebral pero aprendió a pintar y escribir con su única extremidad controlable: su pie izquierdo.
Ambos actores consiguieron el Oscar por sus interpretaciones, él a mejor actor protagonista y ella a la mejor actriz de reparto.
En el cine también es recordada por interpretar a la mujer de las palomas de Central Park en la secuela de Solo en casa (1992). Y por sus intervenciones en películas como El prado (1990), Tiempo de matar (1996) o Veronica Guerin (2003).
Una larga trayectoria en la televisión británica
Además del cine, Fricker, nacida en Dublín en 1945, fue habitual en dramas televisivos de las principales cadenas de Irlanda y del Reino Unido, con destacados papeles en Casualty (BBC), Arriba y abajo (ITV) o en popular telenovela británica Coronation Street.
También actuó en numerosas producciones teatrales, entre ellas Lavender Blue y A Pagan's Place, representadas en escenarios como el National Theatre y el Royal Court Theatre.
El embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, describió hoy a Fricker como "una gigante del cine irlandés" y elogió su "inolvidable" interpretación en Mi pie izquierdo. "De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron", escribió el diplomático en la red social X.
Fricker estuvo casada con el director Barry Davies desde 1979 hasta 1988. Se quedó embarazada en varias ocasiones, pero sufrió abortos espontáneos, una experiencia que, según confesó, le provocó una profunda depresión durante gran parte de su vida. Entre sus aficiones figuraban cuidar de sus perros, leer poesía, jugar al snooker y beber cerveza Guinness.