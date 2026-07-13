Muere el escritor y académico Luis Goytisolo a los 91 años

El escritor y académico Luis Goytisolo falleció a los 91 años el pasado 12 de julio, según ha confirmado la Real Academia Española (RAE) a RTVE. Sin embargo, la noticia no ha trascendido hasta 24 horas después.

Luis nació en Barcelona en 1935 y tuvo una trágica infancia porque su madre murió en un bombardeo franquista cuando solo tenía tres años.

Entre sus reconococimientos, recibió el Premio Nacional de las Letras en 2013. El jurado destacó su extensa obra literaria y su condición de poeta y novelista. El autor, hermano de Juan y José Agustín, ocupaba el sillón C de la Real Academia Española.

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