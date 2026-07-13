Hora, dónde ver en TV y claves del Octavo Encierro de San Fermín 2026

El 14 de julio a las 08:00 horas (hora peninsular) tiene lugar en Pamplona el Octavo Encierro de las fiestas de San Fermín 2026. Tras los primeros encierros, los portones de Santo Domingo se abren de nuevo para dar paso a los seis toros de Jandilla y sus cabestros. Comienza así una carrera frenética por el casco viejo pamplonés hasta llegar al coso taurino. Durante los 875 metros de recorrido, cientos de corredores desafían al peligro en apenas unos minutos, regalándonos el instante más emocionante y cargado de adrenalina de todo el festival.

El último día de los Sanfermines es para los toros de Jandilla, que regresan con su reconocida viveza. Procedentes de tierras extremeñas, estos ejemplares son famosos por su velocidad y una prontitud en la arrancada que exige técnica y valor a los mozos en un recorrido siempre eléctrico y lleno de riesgo. Es una de las ganaderías que más respeto impone, ya que su bravura suele ir acompañada de un peligro real que pone a prueba la destreza de los corredores.

Hora, canal y dónde ver el Octavo Encierro de San Fermín 2026 El octavo encierro de San Fermín 2025 desde Pamplona podrá verse este martes 14 de julio a partir de las 8:00 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la primera jornada de Sanfermines y la última hora en RNE y en el minuto a minuto de RTVE.es. Por la tarde, los matadores Juan Ortega, Roca Rey y Tomás Rufo cerrarán la lidia de estos poderosos astados en la última Fiesta del Toro del año.