Octavo y último encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: Los toros de Jandilla hacen honor a su fama de peligrosos
- Este martes acaban los Sanfermines tras ocho días de trepidantes y veloces encierros
- Vive San Fermín 2026: especial
Los toros de Jandilla han hecho honor a su fama de bravos en un encierro, el último de estos Sanfermines, muy peligroso y accidentado en el que algún astado ha llegado a embestir a los mozos. La carrera se ha saldado, de hecho, con cuatro heridos, dos de ellos por asta de toro.
En la línea de todos los encierros, ha sido una carrera rapidísima, de dos minutos, 25 segundos de duración, con muchas caídas, montoneras y momentos para contener la respiración.
Algunos mozos han apurado a límites imposibles haciendo largos recorridos con los pitones rozándoles el cuerpo.
En directo, octavo encierro de San Fermín 2026:
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8:17
Los toros de Jandilla hacen honor a su fama y cornean a dos mozos
Los astados de Jandilla tienen una media de dos heridos por encierro y han hecho honor a su fama de bravos con cuatro heridos en este último encierro, dos de ellos por asta de toro en una carrera muy muy peligrosa.
'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos han provocado momentos de pánico en el encierro.
FOTO: EFE
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8:05
Encierro muy peligroso de dos minutos, 25 segundos
Muy accidentado y peligroso el último encierro de Sanfermines con fortísimas caídas por parte de los mozos, que han corrido muy pegados a los toros, que han embestido en algún punto a los corredores. Algunos han aguantado largas carreras con los pitones rozando los cuerpos.
Los de Jandilla han hecho honor a su fama de ser astados muy peligrosos y bravos.
“Los toros de la ganadería Jandilla cierran los encierros de Sanfermines en 2 minutos y 25 segundos. #Encierro8RTVE— La 1 (@La1_tve) July 14, 2026
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/pknVHsnPn7“
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8:00
Arranca el último encierro de San Fermín
Los toros de Jandilla salen de corrales y enfilan ya la cuesta de Santo Domingo para disponerse a recorrer el casco histórico de Pamplona. Es el último encierro de este año con astados con fama de peligrosos al tratarse de toros de gran bravura. Los mozos y mozas corren ya delante de los bravos.
¡Vamos allá con el último encierro de este 2026!
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7:56
Entonan por último día el ¡A San Fermín pedimos!
'A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin! La tradición manda que por tres veces los mozos piden a su patrón antes de lanzarse delante de los toros y este martes lo hacen por última vez en estas fiestas.
¡Mozos y mozas preparados! ¡Viva San Fermín!
“¡Primer cántico del último encierro de Sanfermines 2026!— RTVE (@rtve) July 14, 2026
¡GORA SAN FERMÍN!#Encierro8RTVE
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7:45
'Pamplona libre de agresiones sexistas', el grito en San Fermín
La plaza del Castillo de Pamplona es uno de los centros neurálgicos de las fiestas de San Fermín y también un lugar de sensibilización máxima ante las agresiones sexuales en estas fiestas, en las que ya un hombre ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza por una presunta violación perpetrada en la madrugada de este pasado sábado.
Horas después de producirse la agresión, el mismo domingo la jueza de Instrucción lo enviaba a la cárcel como presunto autor de una agresión sexual con penetración a una mujer en la madrugada del sábado en la vuelta del Castillo de la capital navarra, muy cerca precisamente de donde se sitúa el Punto de Información y Atención contra las agresiones sexistas.
Este espacio, que pretende generar un clima de confianza y asegurar la confidencialidad y el derecho al anonimato de las mujeres, y abierto hasta las 00:00, informa, orienta y acompaña a quienes hayan sufrido cualquier tipo de violencia sexual y machista en el marco de estas fiestas.
FOTO: AFP
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7:42
La calle Estafeta, el balcón más deseado
No todo el mundo alquila su balcón en la calle Estafeta, lugar privilegiado para ver el encierro. Algunos navarros lo comparten con amigos.
“¿¿¿ Salud convive con un cáncer, pero cada San Fermín abre el balcón de su casa en la calle Estafeta a amigos y oncólogos como símbolo de hospitalidad, en lugar de alquilarlo.#Encierro8RTVE— La 1 (@La1_tve) July 14, 2026
¿ https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/4ScwicLyLN“
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7:29
Vuelve a ver el encierro de los Miura
Ganadería de leyenda, los Miura protagonizaron este lunes un encierro muy veloz, noble y limpio de dos minutos, 36 segundos, aunque al llegar a la plaza dieron una vuelta al ruedo que retrasó su entrada a toriles.
Esta mítica ganadería sevillana lleva más de 40 años corriendo los Sanfermines y dejando encierros para la historia por su bravura. Los astados, todos ellos de más de 600 kilos, corrieron compactos, salvo un hermano que se separó del grupo, aumentando la peligrosidad.
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7:24
Pañero, Chismoso, Oyente...los toros de Jandilla
La ganadería extremeña ha desplazado a Pamplona siete ejemplares: 'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos, informa Efe.
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7:15
Arranca el especial en La 1
Ana Prada y Julian Iantzi arrancan el último especial 'Vive San Fermín' en TVE. Empieza en La 1 el especial con toda la previa de este octavo y último encierro, que comenzará a las 8:00 y que se podrá ver en La 1 de TVE, el canal 24 Horas, así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. Aquí, en RTVE Noticias te contamos todos los detalles minuto a minuto.
RTVE ofrece así una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play.
“La ganadería extremeña Jandilla pone el broche final a los Sanfermines 2026.@AnaPradaTv, @Julianiantzi1, @TeoLazaro y Egoitz Txurruka están en directo para contarte todo sobre el último #Encierro8RTVE— RTVE (@rtve) July 14, 2026
Síguelo en directo:
¿ https://t.co/fT1q6lUlV3
¿ https://t.co/EGev9XIo2s… pic.twitter.com/QrNRRID5sm“
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7:09
Vuelve a ver todos los encierros
RTVE te ofrece el detalle de cada encierro y además desde múltiples ángulos. Pincha aquí y disfruta de todas las carreras desde la cámara que tú elijas, en Corrales, Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta 1, Estafeta 2, Telefónica, callejón y la plaza.
FOTO: EUROPA PRESS
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7:07
Jandilla, cierre extremeño con bravura y pureza
Los toros de Jandilla cierran esta vez San Fermín y alcanzan su participación número 25 en estas fiestas. Rompen así la tradición del cierre de los encierros a cargo de los Miura, que corrieron este lunes.
Los astados de Jandilla suelen protagonizar uno de los encierros más peligrosos al tratarse de astados de gran bravura, una cualidad que completan con la nobleza y pureza de su casta. Dejan una media de dos corredores heridos por encierro, de hecho un toro de Jandilla corneó al último fallecido en Sanfermines, el madrileño Daniel Jimeno, el 10 de julio de 2009.
[Lee la noticia completa, por Juanra Martín]
“Los protagonistas de hoy son los Jandilla, astados de gran bravura, una cualidad que completan con la nobleza y pureza de su casta.— RTVE (@rtve) July 14, 2026
Su peso oscila entre los 555 y los 600 kilos.#Encierro8RTVE
¿ https://t.co/fT1q6lUlV3 pic.twitter.com/qliPj7oVEP“
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6:51
Buenos días,
Ultimo encierro de Sanfermines este martes con los toros de Jandilla que protagonizarán la última carrera de este 2026.
Los mozos y mozas madrugarán por última vez para ponerse delante de los astados en unos encierros que están siendo trepidantes, veloces, vistosos y, como siempre, muy peligrosos, con más de 60 heridos en esta edición, tres por asta de toro.
Todo lo que pase en este último encierro te lo contamos aquí.
¡Allá vamos! ¡Viva San Fermín!