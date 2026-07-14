Octavo y último encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: Los toros de Jandilla hacen honor a su fama de peligrosos

Los toros de Jandilla han hecho honor a su fama de bravos en un encierro, el último de estos Sanfermines, muy peligroso y accidentado en el que algún astado ha llegado a embestir a los mozos. La carrera se ha saldado, de hecho, con cuatro heridos, dos de ellos por asta de toro.

En la línea de todos los encierros, ha sido una carrera rapidísima, de dos minutos, 25 segundos de duración, con muchas caídas, montoneras y momentos para contener la respiración.

Algunos mozos han apurado a límites imposibles haciendo largos recorridos con los pitones rozándoles el cuerpo.