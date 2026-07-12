El sexto encierro de San Fermín 2026 al detalle: lucimiento, nobleza y embestidas con los toros de La Palmosilla

Sexto encierro de los Sanfermines con lucimiento de varios corredores, que han conseguido avanzar varios metros frente a los toros de La Palmosilla, e incluso entre ellos, de manera limpia. Una acción difícil en fin de semana, ya que la afluencia de mozos y mozas suele ser superior al del resto de días.

Algunas de estas carreras han podido verse especialmente en la zona de Estafeta, donde se han abierto varios huecos que han permitido algunos desplazamientos un poco más holgados que el día anterior, cuando un recorrido masificado atrapó incluso a los mozos entre los astados.

Tras el cohete que ha dado comienzo a la carrera, la manada ha salido muy agrupada por Santo Domingo con los cabestros a la cabeza. Más adelante, dos toros castaños se ha adelantado, alcanzando a algunos corredores por la inercia y rapidez. Los mozos han caído protegiéndose la cabeza y esquivando posibles pisotones. En Mercaderes, como de costumbre, han podido verse caídas, pese al antideslizante en la zona.

En la carrera, que ha durado dos minutos y 23 segundos, también ha habido puntos de peligro en los que los astados han hecho gala de su nobleza y, pese a haber caído o encontrado mozos y mozas a su paso, han continuado con el recorrido.

Se exceptúan algunos momentos de tensión como el protagonizado por un toro castaño a las puertas de las Plaza de Toros, en la que ha habido algunos derrotes y embestidas. Incluso ha arrastrado brevemente a un corredor tras engancharle el pantalón con un pitón.

Diez heridos trasladados al hospital Diez personas han resultado heridas por contusiones de diversa gravedad, cinco de ellos han sido trasladados al hospital. Sobre los atendidos de los encierros anteriores, dos corredores siguen ingresados en el hospital: un joven de Alicante de 30 años que recibió el sábado una cornada en la cara y fue operado de urgencia por fractura mandibular; y un español de 65 años del cuarto encierro con neumotórax bilateral y cuya evaluación es favorable. En contraposición a las carreras limpias, han podido verse una vez más a corredores que tocan a las reses o les agarran los pitones. Movimientos muy peligrosos que no se deberían hacer, no solo por la posibilidad de incurrir en multa, sino porque puede generar momentos de peligrosidad y aumentar la ya alta incomodidad e incertidumbre del animal. Las autoridades recuerdan, asimismo, que no hay que llevar objetos (mochilas, bolsos, vasos, cámara u otros dispositivos de grabación) que al caer o utilizarse pongan en peligro la integridad de los participantes durante la carrera. El sábado la Policía Municipal de Pamplona identificó el sábado a un corredor que iba caracterizado como el Jóker, el villano ficticio de DC Comics y el principal archienemigo de Batman, y se le sancionó por incumplir algunos de los aspectos descritos en la ordenanza portar objetos, concretamente un móvil que había recogido del suelo. El mismo corredor, ya sin maquillaje en la cara, ha sido parado de nuevo este domingo por los agentes, que le han pedido el móvil. Diez heridos por contusiones: parte médico del sexto encierro de San Fermín Patri Campos