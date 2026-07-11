Toros del sexto encierro de San Fermín 2026: La Palmosilla, joven y con buena impronta en Pamplona

Aunque sus orígenes datan de 1760, no fue hasta 1996 cuando se constituyó la ganadería 'La Palmosilla', con 125 vacas de Joaquín Núñez del Cuvillo y 52 de Juan Pedro Domecq. Cinco años más tarde, en 2001, empezaron a lidiar. Su centro de operaciones es la Finca La China, en la localidad gaditana de Tarifa. Desde 2008 la ganadería tiene otra finca, 'La Palmosilla', donde están las vacas.

Una divisa que, según su ganadero Javier Núñez, está en pleno crecimiento. "Contamos con 412 vacas, que da unos 120 machos al año. Queremos llegar a 150 machos año", relata Núñez, que cifra el número de cabezas del ganado en unas 1.200. En cuanto al peso, los toros de 'La Palmosilla', con un pelaje en el que domina el negro, el castaño y el colorao, rondan entre los 480 y los 550 kilogramos.

Poca historia en San Fermín pero gran aceptación Núñez explica que este año, en Sanfermines, "llevará nueve toros, de los cuales seis se lidiaran, dos irán de sobrero y otro, por petición de la Meca, para que esté en la plaza, irá de sobrero". Dos cinqueños y cuatro cuatreños correrán por parte de una ganadería que es la segunda más joven de los encierros por detrás de la de Álvaro Núñez, con dos participaciones. Aunque no llevan mucho tiempo en Pamplona, 'La Palmosilla' ha sido muy bien recibida en La Monumental. En 2019 recibieron el premio al 'Mejor Encierro' y 'El Carraquiri', el conocido como el Balón de Oro de los Sanfermines, que lo ganó el toro número 30 de la ganadería ese año, el Tinajol.