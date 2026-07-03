Kit del "pamplonica": cómo sobrevivir a las fiestas más grandes del mundo

Como cada año, Pamplona ya se prepara para transformar sus calles en el escenario de una de las fiestas más grandes del mundo: los Sanfermines. Con el Chupinazo del 6 de julio a la vuelta de la esquina, los dispositivos de seguridad, protección civil y servicios de emergencia ultiman sus preparativos. Más allá de la diversión, es necesario preparar un "kit de supervivencia" que garantice la comodidad y, sobre todo, la seguridad personal en un entorno de alta densidad poblacional.

Un calzado adecuado es la base Cualquier veterano de las fiestas de San Fermín sabe que no es momento para estrenar calzado. Unas zapatillas de deporte con suela amortiguada son las aliadas perfectas para sobrevivir a aglomeraciones, pisotones y también a los temidos encierros. Es conveniente evitar las sandalias y cualquier tipo de calzado abierto.

El pañuelo rojo y el blanco impoluto no pueden faltar Vestirse con el clásico atuendo pamplonica es casi obligatorio. Este se compone de la camisa y el pantalón blanco, combinados con el imprescindible pañuelo rojo y la faja del mismo color. Esto da lugar a una reconocible estampa que consigue integrar a todo el mundo en el ambiente de San Fermín. Se recomienda que las prendas sean de tejidos ligeros y de fácil lavado, ya que el blanco se verá expuesto a manchas de todo tipo de líquidos festivos. Un consejo de experto: llevar un pañuelo de repuesto bien guardado es una práctica común, ya que es frecuente perderlo o que acabe deteriorado tras las primeras horas de fiesta. La Subdirección de Urgencias de Navarra lanzará el Chupinazo de San Fermín 2026 tras ganar la votación popular

La ligereza es un valor seguro En este caso, menos es más. Una mochila grande es un imán para robos en las zonas más masificadas de la ciudad, además de poder convertirse en un estorbo en el tiempo de ocio. La recomendación de los cuerpos policiales es contar con una pequeña riñonera cruzada al pecho, que ofrece comodidad y seguridad, y es la mejor opción para que la documentación, el móvil y las llaves estén controlados. Asistentes a San Fermín haciendo uso del clásico pañuelo rojo GETTY

La regla de oro: la hidratación Uno de los errores más habituales suele ser descuidar la hidratación. Sin perjuicio de apostar por otras bebidas, el consumo habitual de agua es totalmente necesario para salir indemne de los efectos del sol de julio, sumado al frenético ritmo festivo. Además, incluir una gorra, un sombrero o unas gafas de sol en el kit es esencial no solo por comodidad, sino como medida de salud preventiva para pasar largas horas en el exterior.