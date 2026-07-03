Kit del "pamplonica": cómo sobrevivir a las fiestas más grandes del mundo
- La planificación previa y el uso de accesorios adecuados son fundamentales para disfrutar con seguridad
- Las autoridades recuerdan que el civismo debe acompañar al espíritu festivo durante los nueve días de celebración
Como cada año, Pamplona ya se prepara para transformar sus calles en el escenario de una de las fiestas más grandes del mundo: los Sanfermines. Con el Chupinazo del 6 de julio a la vuelta de la esquina, los dispositivos de seguridad, protección civil y servicios de emergencia ultiman sus preparativos. Más allá de la diversión, es necesario preparar un "kit de supervivencia" que garantice la comodidad y, sobre todo, la seguridad personal en un entorno de alta densidad poblacional.
Un calzado adecuado es la base
Cualquier veterano de las fiestas de San Fermín sabe que no es momento para estrenar calzado. Unas zapatillas de deporte con suela amortiguada son las aliadas perfectas para sobrevivir a aglomeraciones, pisotones y también a los temidos encierros. Es conveniente evitar las sandalias y cualquier tipo de calzado abierto.
El pañuelo rojo y el blanco impoluto no pueden faltar
Vestirse con el clásico atuendo pamplonica es casi obligatorio. Este se compone de la camisa y el pantalón blanco, combinados con el imprescindible pañuelo rojo y la faja del mismo color. Esto da lugar a una reconocible estampa que consigue integrar a todo el mundo en el ambiente de San Fermín. Se recomienda que las prendas sean de tejidos ligeros y de fácil lavado, ya que el blanco se verá expuesto a manchas de todo tipo de líquidos festivos. Un consejo de experto: llevar un pañuelo de repuesto bien guardado es una práctica común, ya que es frecuente perderlo o que acabe deteriorado tras las primeras horas de fiesta.
La ligereza es un valor seguro
En este caso, menos es más. Una mochila grande es un imán para robos en las zonas más masificadas de la ciudad, además de poder convertirse en un estorbo en el tiempo de ocio. La recomendación de los cuerpos policiales es contar con una pequeña riñonera cruzada al pecho, que ofrece comodidad y seguridad, y es la mejor opción para que la documentación, el móvil y las llaves estén controlados.
La regla de oro: la hidratación
Uno de los errores más habituales suele ser descuidar la hidratación. Sin perjuicio de apostar por otras bebidas, el consumo habitual de agua es totalmente necesario para salir indemne de los efectos del sol de julio, sumado al frenético ritmo festivo. Además, incluir una gorra, un sombrero o unas gafas de sol en el kit es esencial no solo por comodidad, sino como medida de salud preventiva para pasar largas horas en el exterior.
Una batería portátil, un extra de seguridad
Conservar la carga del móvil y de otros dispositivos electrónicos puede convertirse en algo esencial en una situación de peligro. Para evitar sustos innecesarios, es importante contar con ese extra que aporta el llevar encima una batería portátil o power bank. Garantiza que, ante una situación de extravío o una emergencia médica, siempre tendrás la posibilidad de realizar una llamada de auxilio o utilizar servicios de geolocalización.