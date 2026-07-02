Argentina - Cabo Verde: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

En la madrugada del viernes 3 de julio al 4 de julio, a partir de la medianoche, la selección de Argentina se miden a Cabo Verde en su eliminatoria de dieciseisavos de final desde el estadio de Miami (EEUU), un encuentro inédito que enfrenta al vigente campeón mundial con la revelación de esta edición. El partido será retransmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.

Argentina fue la primera selección en sellar su paso a la ronda eliminatoria tras hacer pleno de victoria en la fase de clasificación en su Grupo J, en el que figuraban también Austria, Argelia y Jordania. Por el contrario, la clasificación de Cabo Verde fue la gran sorpresa de la primera ronda. Pasó como segunda de grupo (por detrás de España), tras haber firmado tres empates, un hito histórico para un país de apenas medio millón de habitantes, que debutaba en esta edición del Mundial y que ya se ha convertido en la selección con el ranking FIFA más bajo (está en la posición 63) en alcanzar las eliminatorias de la Copa Mundial en su torneo de debut. Si se clasificara para octavos, seguiría batiendo récords: ningún equipo sin experiencia previa ha logrado superar su primera eliminatoria desde 2006. En esa edición, fue Ucrania la que batió a Suiza en los penaltis.

Partido histórico para los Tiburones azules Ambas selecciones se ven las caras en el terreno de juego por primera vez y está siendo todo un acontecimiento en Cabo Verde. Para buena parte del combinado africano, medirse a Lionel Messi es el mejor premio que se pueden llevar de este Mundial. El guardameta Vozinha, que se ha convertido en apenas dos semanas en un icono mundial, con más de 17 millones de seguidores en sus redes sociales, ya antes de arrancar la competición manifestó su deseo de jugar contra el astro argentino, el que para él es “el mejor jugador de todos los tiempos”. Por el momento, es el máximo goleador del torneo, con seis tantos en su cuenta particular, aunque empatado con Mbappé, tras sus dos goles ante Suecia. Hélio Varela celebra un gol de Cabo Verde ante Uruguay en el Mundial 2026ALEX SLITZ / GETTY El encuentro enfrenta la eficacia y la experiencia de Argentina con la ilusión y la ambición de los Tiburones azules que tienen en el centrocampista Telmo Arcanjo su principal duda, tras haber sido ya baja ante Arabia. Su dinamismo, potencia y velocidad a la contra han hecho de Cabo Verde uno de los equipos más vistosos de esta primera fase, aunque su éxito de cara a gol esté siendo escaso. De hecho, el equipo que dirige Pedro Leao Brito ‘Bubista’ ha anotado apenas dos goles, en las botas de Kevin Pina y Helio Valera.

Messi lidera el ataque argentino Al otro lado del campo tendrá a una Argentina que ha sido tres veces campeona del Mundo y que demuestra en cada partido su deseo de lograr la cuarta estrella. Para el encuentro, Lionel Scaloni podrá contar con el grueso de su plantilla. Incluso Cuti Romero ha vuelto a entrenarse con el grupo, tras el golpe que sufrió en su rodilla en el encuentro contra Austria. De recuperarse completamente, podría volver a formar dupla con Lisandro Martínez. También podría volver a entrar en los planes del técnico Tagliafico, tras haber dejado definitivamente atrás su lesión. Falta por saber quien acompañará a Messi arriba, con la margarita entre Julián Álvarez y Lautaro por deshojar. Leo Messi celebra un gol en el Jordania - Argentina del Mundial 2026DAVID RAMOS / GETTY Scaloni ha insistido en los últimos días en la necesidad de mantener la intensidad pese al aparente menor nivel del rival. La historia, de hecho, no acompaña a Argentina. Su historia con las eliminatorias está muy ligada a las prórrogas: en siete de los últimos 13 partidos que ha disputado en la Copa Mundial se han ido más allá de los noventa minutos reglamentarios. Ningún equipo ha jugado en la historia de los mundiales más partidos eliminatorios con prórroga que Argentina.

Argentina se enfrenta a Cabo Verde… y a las profecías El encuentro ha generado miles de comentarios, principalmente por la disparidad de los dos equipos, pero también por las declaraciones del espiritista ghanés Nana Kwaku Bonsam, famoso por lanzar maldiciones contra jugadores y equipos y que ha puesto ahora el ojo en Argentina. “Mis poderes estarán con Cabo Verde, Argentina no pasará”, ha anunciado, tras lo cual, seguidores de la albiceleste de todo el mundo han tratado de contrarrestar la maldición con ceremonias y rituales para limpiar el aura de los jugadores de la albiceleste. Todo un espectáculo que está calentando todavía más la previa de una de las eliminatorias más exóticas de este Mundial 2026. 🚨😳🔮 Ghanaian witch doctor Nana Kwaku Bonsam, who went viral for his alleged “spell” on Harry Kane, is back with another huge prediction.



His Kane claim gained attention after the England captain failed to score against Ghana — before the “spell” was apparently released and… pic.twitter.com/Vk0Li1f8o9 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 30, 2026