Francia - Suecia, en directo hoy en vídeo el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Francia y Suecia de dieciseisavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva York. Puedes verlo en La 1 y RTVE Play a partir de las 23:00 horas peninsulares.

Alineaciones confirmadas Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola y Mbappé. Suecia: Zetterström, Svensson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Stroud, Ayari, Bergvall, Elanga, Isak y Gyökeres.

El rodillo francés, a consolidarse La selección dirigida por Didier Deschamps completó una fase de grupos perfecta con tres triunfos contundentes en el Grupo I: 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y un definitivo 1-4 frente a Noruega. El equipo francés ha anotado 10 goles en lo que va del torneo, consolidándose como el máximo realizador continental junto a Alemania y Países Bajos. El principal argumento de Les Bleus descansa en su espectacular frente de ataque. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé colideran la ofensiva con 4 goles cada uno. Además, la química histórica es total: ambos atacantes han participado de forma conjunta en cinco goles mundialistas (tres asistencias de Dembélé a Mbappé y dos a la inversa), igualando registros históricos de duplas como Klose-Ballack o Szarmach-Lato desde 1966. Dembélé confirma el liderato de Francia con un triplete ante los suplentes de Noruega Mario Vallejo El gran aliciente individual será para Mbappé, que a sus 27 años acumula 16 goles totales en Mundiales y tiene en la mira el récord histórico de goles en fases de eliminación directa, compartiendo actualmente la cima (8 goles) con las leyendas brasileñas Leônidas y Ronaldo Nazário. A pesar de la contundencia, se le achaca al equipo cierta falta de fluidez en la medular. Deschamps mantendrá su sólida estructura defensiva apoyada en un doble pivote donde tiene las alternativas de Manu Koné y el madridista Aurélien Tchouaméni, mientras que Lucas Digne alterna el lateral izquierdo con Théo Hernandez. Por delante, las alternativas asustan con Michael Olise, Desiré Doué, Bradley Barcola...

La montaña rusa... sueca Por su parte, la Suecia de Graham Potter llega a las eliminatorias tras una auténtica montaña rusa en el Grupo F. Los escandinavos comenzaron con un arrollador 5-1 ante Túnez, pero sufrieron un duro correctivo idéntico (1-5) contra los Países Bajos. Finalmente, sellaron su boleto como uno de los mejores terceros tras empatar 1-1 frente a Japón. Pese a los altibajos, los 7 goles anotados en la fase de grupos suponen su mayor registro en un Mundial desde la histórica edición de 1994. Elanga responde a Maeda para dar a Suecia el pase como una de las mejores terceras NOELIA ÁLVAREZ El plan de Potter pasa por blindar la retaguardia mediante la solidez de Victor Lindelöf y Gustaf Lagerbielke, explotando las transiciones rápidas dirigidas por Anthony Elanga -quien ha marcado en los dos últimos partidos de su selección- y surtiendo de balones a su pareja de delanteros de élite mundial: Alexander Isak y Viktor Gyökeres. Este último ha sido el jugador más activo de los suecos, sumando 11 remates y 8 ocasiones generadas durante la fase inicial. La única gran duda en el once inicial radica en la medular.