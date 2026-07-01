Lo más viral del Mundial 2026 en redes: Reverencias a Mbappé, fiesta total en México y Noruega rema en Dallas

Ya hay otras tres selecciones con el billete sacado a los octavos de final del Mundial 2026. Este martes lo consiguieron Francia, Noruega y la anfitriona México. En el partido que ofreció en directo RTVE, la selección gala pasó por encima de Suecia y demostró que va muy en serio a por su tercera estrella. La dupla Kilian Mbappé/Michael Olise destrozó a la defensa sueca (3-0) en una exhibicón que completó Barcola. Les dejamos el resumen del partido para que disfruten.

Copa Mundial de la FIFA 2026 Francia - Suecia: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026 Disfruta del resumen en vídeo, los goles y las mejores jugadas del Francia - Suecia de dieciseisavos del Mundial 2026 Ver ahora

Mbappé está en modo superlativo y va a la caza de Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales. En este ya lleva 6 y 18 en total. Una salvajada ante la que su técnico, Didier Deschamps, no le quedó más remedio que rendirse.

Michael Olise dejó diabluras por doquier en el campo, como este caño para asistir a Barcola.

Los aficionados franceses que se quedaron sin entrada celebraron así el triunfo de 'Les Bleus' en las inmediaciones del estadio de Nueva Jersey.

Y la vuelta en el avión de la expedición francesa no pudo estar más animada.

Dallas se tiñó de rojo vikingo para vivir otra noche para el recuerdo de Noruega. Sufrió ante una gran Costa de Marfil, que empató el gol inicial de Nusa. Pero apareció Erling Haaland al final del choque para volver a poner las cosas en su sitio. Así lo celebraba su padre.

De nuevo comandados por el capitán Odegaard, los jugadores noruegos celebraron su triunfo haciendo el remo vikingo. El tambor resonó por todo el estadio de Dallas.

Y de Dallas a Oslo. La capital noruega vibró y estalló de júbilo con la clasificación de su selección. Y, por supuesto, remó rumbo a octavos.

El propio Haaland no encontraba palabras para describir lo que sentía al terminar el partido. Ahora el 'ciborg' se enfrentará a la Brasil de Vinicius y Ancelotti. Tremendo duelo.

Y el último partido de la jornada fue la fiesta total mexicana. El estadio Azteca vivió una noche mágica en la que la anfitriona superó sin excesivos problemas a Ecuador con dos golazos por la escuadra de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Vean el primero de Quiñones, una maravilla.

Los de Aguirre están haciendo un Mundial sobresaliente, con pleno de victorias, y tiene a todo un país de ranchera continua. El ambiente que se vivió en la avenida de la Reforma y el Ángel de la Independencia de la capital mexicana fue indescriptible.

Hasta la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, vibró de lo lindo con los goles de la selección.

Mientras, la selección española se despidió de la que ha sido su casa desde que aterrizó en EEUU. Chatanooga dijo adiós a la expedición, que ha aterrizado ya en Los Ángeles, donde este jueves se medirá a Austria en los dieciseisavos.

Antes, toca seguir disfrutando de más partidos. Este miércoles el menú es de lo más interesante. Otros tres duelos, entre los que destaca el Inglaterra - República Democrática del Congo que se podrá ver en directo y gratis en La 1 y RTVE desde las 18:00 horas (hora peninsular).

A las 22:00h, Bélgica y Senegal se citarán en Seattle. Y en la bahía de San Francisco, Estados Unidos chocará con Bosnia y Herzegovina a las 02:00h del jueves.