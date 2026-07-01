Nico Williams, a RTVE sobre su lesión: "Estuve rezando a ver si se me había aparecido la Virgen y por suerte ha aparecido"

Nico Williams puso el alma en vilo de muchos aficionados españoles al abandonar cojeando el césped del Estadio Guadalajara tras el partido entre España y Uruguay. El extremo se perdió en la oscuridad del banquillo cabizbajo y con cara de pocos amigos. La dura entrada que unos minutos atrás había recibido por parte de Nicolás de la Cruz hizo que los fantasmas de una posible lesión volvieran a sobrevolar su cabeza.

Ahora, unos días después del lance y tras conocer que la dolencia es más leve de lo esperado, Nico ha recuperado la sonrisa. El atacante ha atendido a RTVE con su particular sentido del humor y la naturalidad que le caracteriza.

“Me encuentro bien, ha sido menos de lo que esperaba” Las pruebas realizadas dictaminaron que Nico Williams padece una lesión muscular de grado moderado en el aductor derecho. Un problema físico que le hará perderse con casi toda seguridad el duelo ante Austria, pero que es menos grave de lo que se pensaba. “Me encuentro bien, ha sido mucho menos de lo que esperaba, así que estoy con ganas de volver y poder ayudar más”, reconoce el jugador del Athletic. El dolor que sufría tras la entrada le hizo rememorar duros momentos de esta temporada. La campaña no ha sido fácil para Nico, castigado por varias lesiones que le han impedido mostrar su mejor versión. “Al principio estaba hundido después de lesionarme porque ya sabía lo que me había pasado. Cuando me hicieron las pruebas estuve rezando un poco a ver si se me había aparecido la Virgen y por suerte ha aparecido”, comenta Nico con una sonrisa. La lesión le dejó tocado el ánimo. “Es uno de los peores días de mi vida”, escribió el propio jugador en sus redes sociales. “Tras la baja de Víctor Muñoz, Nico Williams y Yeremy Pino también salieron con problemas del partido ante Uruguay.



El primero se fue cojeando del estadio y el segundo, con el brazo en cabestrillo, puede haber dicho adiós al Mundial. #FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/AF1sR5Ws5c“ — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026 El diagnóstico arrojó que la lesión es leve, pero ni el jugador, ni Luis de la Fuente ni el cuerpo médico quieren correr riesgos, aunque a Nico le cueste frenarse. “Soy bastante cabezón. Es verdad que intento estar lo antes posible. El mismo día que me fastidié con la lesión estuve más bajito de ánimos. Al día siguiente ya tenía claro que quería ayudar al equipo, sea como sea, entrenar e intentar agilizar esos plazos respecto a la lesión”, admite. Esta dolencia se suma a las múltiples que ha tenido el pequeño de los Williams esta temporada, con la pubalgia como principal foco de los problemas. “Había días que no podía levantarme de la cama ni ir al baño ni entrenar y muchas veces tenía que entrenar y jugar medicado. Son situaciones de la vida que me tenían que tocar. Me ha pasado y me ha hecho madurar y crecer como persona y como profesional. Ahora toca saber sufrir otra vez, saber levantar la cabeza porque la vida es así y no perdona a nadie”, asegura Nico en una muestra de madurez ejemplar. El nacido en Pamplona sufrió su lesión en el mismo partido que su compañero Yeremy Pino, con el que comparte posición. La Roja parece sufrir una especie de ‘maldición’ en el puesto de extremo. Nico y Yeremy son baja, Lamine aún está cogiendo ritmo tras volver de lesión y Víctor Muñoz está a punto de regresar con el grupo, aunque todavía no ha podido debutar en el Mundial. "Lo hablamos entre todos. Son situaciones de la vida. El fútbol es así y hay que intentar recuperarnos lo antes posible. Creo que estamos bien cubiertos con Lamine y con Víctor, que va a volver como un tiro, ya lo veréis”, asegura.

Nico, sobre la dureza de Uruguay: “Hay límites que nadie tiene que traspasar” Nico Wiliams ha sufrido muchas lesiones por mala fortuna, pero la del pasado viernes fue, en parte, responsabilidad de un compañero de profesión. Nicolás de la Cruz realizó una entrada a destiempo que lesionó al español. Preguntado por si el uruguayo le había contactado para disculparse, el extremo es tajante: “No, y me da igual”. Sobre la dureza empleada por los charrúas, Nico ha asegurado que entiende que era “un momento jodido” porque los uruguayos se veían fuera del torneo: “Entiendo que tienes detrás a un país con esa presión y tú sabes la responsabilidad que tienes. Puedo entender esa frustración de querer ganar, pero creo que hay unos límites que nadie tiene que traspasar”, declara. En ese sentido, el delantero ha comparado su acción con Nicolás de la Cruz con la que protagonizaron Carvajal y Musiala en la Eurocopa 2024. “Entiendo que cortes la jugada agarrándome, había mil maneras para hacerlo. Carvajal a Musiala le enganchó del cuello, pero no fue a hacerle daño, fue a cortar la jugada”, atestigua. La batalla, desde dentro: así sobrevivió España a la dureza y al imponente ambiente de los uruguayos ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026)