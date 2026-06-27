La batalla, desde dentro: así sobrevivió España a la dureza y al imponente ambiente de los uruguayos

La selección española ya está en dieciseisavos de final tras sobrevivir a lo que podríamos llamar 'La batalla de Guadalajara'. Y es que este nombre se acerca más a la realidad que a la hipérbole después de la dureza empleada por los uruguayos, que llevaron al límite a España durante los noventa minutos.

Pese a todo, el cuadro de Luis de la Fuente consiguió llevarse los tres puntos y amarrar el liderato del grupo H tras un partido bronco que tuvo más contacto que fútbol y en el que España tuvo que lidiar con los nervios para no desconectarse del juego.

La contienda ante la Celeste dejó dos tocados: Nico Williams, que se marchó cojeando tras una entrada de Nico de la Cruz; y Yeremy Pino, que se fue del estadio con el brazo en cabestrillo y podría tener una fractura en la clavícula, según las palabras de Luis de la Fuente al término del choque.

Uruguay enciende el partido desde los himnos El ambiente que se respiraba en Guadalajara era festivo, pero también tenso. Los uruguayos eran conscientes de lo que se jugaban. Quedar fuera de un Mundial en fase de grupos cuando eres bicampeona del mundo es algo doloroso, y más para una hinchada tan pasional. Dicho sentimiento se notó en la afición charrúa, que pese a ser minoría trató de meter el primer gol desde la grada en el Estadio Guadalajara. Nada más sonar el himno de Uruguay se palpaba que eso iba a ser más una batalla que un partido de fútbol, y así fue. La dureza de los uruguayos provocó que el buen rollo entre aficiones dejara paso a cierta tensión, con los mexicanos decantados por el bando español con cánticos como "Uruguayo el que no bote" o "Cabo Verde, Cabo Verde" celebrando la eliminación charrúa. Los jugadores uruguayos iban al límite en cada acción mientras el colegiado Ismail Elfath realizaba un arbitraje excesivamente permisivo. En vez de cortar por lo sano desde el inicio, el árbitro consintió el contacto. Aunque parezca difícil de creer, Uruguay y España realizaron las mismas faltas (14). Pese a la contundencia de sus entradas, los charrúas solo vieron tres amarillas. El encuentro supuso un reto a nivel físico y mental para los españoles, obligados a mantener la calma y no perder los nervios tras recibir entradas que en algunos casos ponían en peligro su integridad. “💥 Unas cuantas acciones para demostrar que en partidos así lo de la dureza charrúa no es solo un cliché.



Y en algún caso, como la entrada de Agustín Cannobio sobre Pedri, sin ver tarjeta amarilla.



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La expulsión de Canobbio, la gota que colmó el vaso El Estadio Guadalajara presenció poco fútbol. Prueba de ello es que solo hubo once disparos entre ambos equipos en todo el partido. El paso de los minutos encendió aún más a los pupilos de Bielsa, que veían que el resultado les dejaba fuera del Mundial. Una entrada de Sanabria sobre Lamine nada más comenzar la segunda parte terminó de prender la mecha en los banquillos, que comenzaron una batalla dialéctica que adquirió su punto más alto tras la expulsión de Agustín Canobbio tras una entrada criminal sobre Cubarsí. “😡 LA ÚLTIMA DE CANOBBIO



Tras 90' yendo al límite, por decirlo bonito, acabó siendo expulsado por esta sucia entrada sobre Cubarsí.



🇪🇸 ¡España jugará el jueves a las 21h. los dieciseisavos de final en @rtve! #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pULumZH18h“ — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026

Un problema 'extremo' Pese a recibir la falta más violenta, el central no fue el peor parado. Yeremy Pino aguantó los últimos minutos con mucho dolor en su hombro tras un choque con un futbolista uruguayo y abandonó el campo con el brazo en cabestrillo. Luis de la Fuente reconoció tras el partido que podría tener la clavícula rota. Nico Williams fue el otro gran perjudicado. Salió en el minuto 76' en pleno apogeo y se marchó cojeando tras una acción con Nico de la Cruz que el extremo le recriminó con un contundente "Estás loco". Tal fue el cabreo del '17' que Unai Simón se recorrió medio campo para tratar de calmar a su compañero. Las posibles bajas de Yeremy y Nico Williams dejan un panorama desolador en la parcela ofensiva de la selección española. Con Víctor Muñoz aún entre algodones, la ausencia de otros dos extremos dejaría esa posición con solo un ala natural: Lamine Yamal. Bien es cierto que tanto Ferran como Baena pueden desenvolverse en esa posición, pero el hecho de solo contar con un especialista podría suponer un problema para la Roja.