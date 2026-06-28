Colombia - Portugal, en directo hoy en vídeo el partido del grupo K del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el encuentro entre las selecciones de Colombia y Portugal del Grupo K del Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida) te lo ofrecemos a través de La 1 y RTVE Play.

Alineación Portugal Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Joao Félix y Cristiano Ronaldo. Joao Neves y Bernardo Silva se quedan en el banquillo.

Alineación Colombia Vargas, Arias, Davinson Sánchez, Lucumí, Machado, Lerma, Puerta, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y John Córdoba.

Objetivo cafetero consolidar la primera plaza Colombia llega a esta tercera jornada de la fase de grupos con el pase a dieciseisavos prácticamente en el bolsillo tras un arranque perfecto en el Grupo K. El conjunto cafetero suma seis puntos gracias a sus victorias ante Uzbekistán (3-1) y la República Democrática del Congo (1-0). Los futbolistas dirigidos por Néstor Lorenzo han mostrado una notable eficacia defensiva y un gran orden táctico, sustentados por el rendimiento de Daniel Muñoz, quien se ha convertido en la gran figura ofensiva del equipo al registrar dos goles en el torneo con un impresionante ratio de 1.5 remates por gol, sin olvidar la presencia de Luis Díaz, el más mediático por su temporada con el Bayern. En la medular, Gustavo Puerta ha asumido galones en la distribución y el ataque, liderando al equipo con 6 remates y aportando una asistencia. Muñoz derriba al 'muro Mpasi' y Colombia jugará contra Portugal con dos puntos de ventaja Diego Álvarez Patilla

Portugal busca el asalto al liderato con su arsenal ofensivo Por su parte, la selección de Portugal se presenta a esta cita con cuatro unidades, tras empatar en su estreno frente a la RD del Congo (1-1) y golear con autoridad a Uzbekistán (5-0). El combinado dirigido por el español Roberto Martínez destaca por su abrumador volumen de juego, promediando un 71% de posesión y una precisión en el pase del 91.3%. El peligro luso tiene nombre propio: Cristiano Ronaldo, quien ya acumula 10 remates y dos goles en la competición. Además, la generación de juego exterior es una de sus principales virtudes, comandada por Nuno Mendes, el jugador de la plantilla con más centros en jugada (5) y más faltas cometidas (3), demostrando su tremenda intensidad en ambas áreas. Un histórico Cristiano da la victoria a Portugal que se redime de las críticas a costa de Uzbekistán SERGIO CABELLO