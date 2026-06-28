Jordania - Argentina, en directo hoy el partido del grupo J del Mundial 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro entre Jordania y Argentina de la jornada 3 del Grupo J del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El partido se disputa en el estadio de Arlington, en Dallas, a las 4:00 horas peninsulares y te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, Jordania - Argentina | MUNDIAL 2026 Argentina llega con paso perfecto y con ganas de sellar el liderato, mientras que Jordania buscará la hazaña histórica de su vida en este Mundial 2026.

A paso firme y con Messi rompiendo récords La 'Scaloneta' arrancó la defensa del título con un nivel superlativo y con su capitán, Leo Messi, en un estado de gracia absoluto. Argentina lidera el Grupo J con 6 puntos tras vencer a Argelia (3-0) y a Austria (2-0). Si empata o gana manteniendo su portería a cero, igualará su arranque histórico del Mundial de 1998. Messi ha marcado todos los goles (5) de la albiceleste en el torneo y lidera prácticamente cada estadística ofensiva del equipo. Tras cumplir 39 años esta semana, si anota contra Jordania, se convertirá en el primer jugador de la historia en marcar en 7 partidos mundialistas consecutivos. Pero con la situación plácida de su equipo, el partido se antoja una excusa ideal para hacer rotaciones y dosificar los minutos del '10'. También Leonel Scaloni encadena ocho partidos invicto en Copas del Mundo (6V 2E), superando la marca que Carlos Bilardo dejó en 1986. Messi dispara de nuevo, hace volar a Argentina y se eleva a los altares del Mundial RUBÉN HERAS (Enviado especial al Mundial 2026)