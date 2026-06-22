Leo Messi hace historia y ya es el máximo goleador de los Mundiales en solitario

Lionel Andrés Messi Cuccittini lo ha vuelto a hacer. El astro argentino ha escrito una nueva página en la historia del fútbol marcando el 1-0 del Argentina - Austria. Con ese gol, Leo se convierte en el futbolista que más goles ha marcado en los mundiales superando a Klose. También marcó el 2-0 del partido elevando a 18 sus tantos mundialistas.

Lo ha conseguido en el segundo partido de Argentina en el Mundial 2026, en el primero, Messi marcaba los tres goles del encuentro e igualaba a Miroslav Klose, que hasta ese momento ostentaba el récord, desde hace doce años, con 16 tantos.

Con estos 18 goles se convierte en el máximo goleador absoluto en solitario de la historia de los Mundiales. Superando también los 17 que alcanzó Marta Vieira da Silva, hace siete años, durante el torneo en el que Brasil llegó a los octavos de final.