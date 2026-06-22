Leo Messi hace historia y ya es el máximo goleador de los Mundiales en solitario
- El argentino anotó su gol número 17 y 18 en el partido de Argentina contra Austria
- Supera a Klose con 16 y a Marta Vieira con 17 en los Mundiales femeninos
- Messi dispara de nuevo, hace volar a Argentina y se eleva a los altares del Mundial, por Rubén Heras
Lionel Andrés Messi Cuccittini lo ha vuelto a hacer. El astro argentino ha escrito una nueva página en la historia del fútbol marcando el 1-0 del Argentina - Austria. Con ese gol, Leo se convierte en el futbolista que más goles ha marcado en los mundiales superando a Klose. También marcó el 2-0 del partido elevando a 18 sus tantos mundialistas.
Lo ha conseguido en el segundo partido de Argentina en el Mundial 2026, en el primero, Messi marcaba los tres goles del encuentro e igualaba a Miroslav Klose, que hasta ese momento ostentaba el récord, desde hace doce años, con 16 tantos.
Con estos 18 goles se convierte en el máximo goleador absoluto en solitario de la historia de los Mundiales. Superando también los 17 que alcanzó Marta Vieira da Silva, hace siete años, durante el torneo en el que Brasil llegó a los octavos de final.
Leyenda viva
Después de ganar el Mundial de Qatar 2022, Messi quiere más. Empezó su sexto mundial por todo lo alto, recordándonos al Leo que disfrutamos en su mejor etapa en el FC Barcelona.
Messi bate otro récord en solo dos partidos de este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. De sus botas salieron los 5 goles que hasta ahora ha marcado Argentina. Todavía queda Copa del Mundo, por lo que parece, que este número aumentará.
Leo es una leyenda viva del deporte. En la clasificación de los jugadores más goleadores en los mundiales, y todavía en activo, también está Kylian Mbappé, una amenaza real para el argentino.
El francés, de 27 años, ha marcado 14 goles en los mundiales, un número no muy lejano a los 18 de Messi. Los 38 años de Lionel apuntan a que el de 2026 será su último Mundial, a Mbappé, en principio, le queda cuerda para rato.