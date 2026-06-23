Lo más viral del Mundial 2026 en redes: Messi desata la locura, el remo vikingo conquista a todos y un chaparrón en Chattanooga

Por si había alguna duda, Messi ya es historia viva de los Mundiales. El astro argentino está deslumbrando en los dos partidos que ha jugado en EEUU. Cinco goles, un hat-trick y un doblete, todos los que ha marcado su selección. Y este lunes agrandó su leyenda convirtiéndose en el máximo goleador masculino de los mundiales, con 18 dianas. No hay calificativos que quepan para describir al '10'. Los aficionados pudieron disfrutar del partidazo en directo y gratis en La 1 y RTVE Play.

Por si alguien todavía está despistado, aquí tenéis el resumen con los goles de Messi y las mejores jugadas del partido contra Austria. Argentina, con su estrella brillando como nunca, ya está en dieciseisavos y como una de las firmes candidatas a revalidar el título que conquistó en Catar.

Copa Mundial de la FIFA 2026 Argentina - Austria: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026 Disfruta del resumen en vídeo, los goles y las mejores jugadas del Argentina - Austria del Grupo J en el Mundial 2026 Ver ahora

La locura que desata Leo es impresionante. Nosotros tuvimos vivirlo de forma presencial en el programa CTA de EN PLAY. Un reportero se trasladó a una zona de hidratación máxima a un bar de Barcelona lleno de argentinos. Lo que se vivió es épico. No hay afición más intensa que la albiceleste.

Messi marcó dos goles contra Austria pero pudieron ser tres porque falló un penalti en los primeros minutos. El jugador del Inter de Miami tiene tanta hambre que reconoció tras el partido que le había sentado fatal fallar la pena máxima:

En las gradas del Dallas Stadium nadie se quiso perder una nueva lección futbolística de Messi. Ahí estaban 'Dai dai' Shakira y otra leyenda argentina como Manu Ginóbili sin pestañear. Espectadores de lujo.

La locura por Messi inunda todas las partes del mundo. Y si no, vean cómo se vivió el partido en Bangladesh. Eso es pasión por el fútbol y si no, que baje D10S y lo vea.

Lo cierto es que las estrellas del Mundial están ridiendo a un nivel altísimo y están dando espectáculo. En Francia Kylian Mbappé sigue también de dulce y marcó doblete contra Irak. El delantero del Real Madrid quiere más y más. Sus registros asustan y ya lleva 16 goles en los Mundiales, empatando con el mítico Miroslav Klose. Ni la tormenta eléctrica que obligó a parar dos horas el partido en Filadelfia pudo detener al 'gallo' francés. Su padre no podía hincharse más de orgullo desde la grada.

El remo vikingo más viral Y falta el tercero en discordia en esta terna del salvajes del gol. No podía ser otro que el noruego Erling Haaland, que anotó otros dos goles de auténtico depredador del área en el partido contra Senegal. Sufrió mucho Noruega para doblegar a la campeona moral de África pero al final pudo celebrar con su afición un nuevo triunfo. Lo del remo vikingo de su afición está siendo una locura en este Mundial y los jugadores noruegos, con Martin Ødegaard ejerciendo de capitán, les dedicaron a los hinchas que acudieron a verles a Nueva Jersey su versión: No sabemos si pone más los pelos de punta esta celebración a pie de césped o la del día anterior de miles de noruegos vestidos de rojo inundando Times Square. Fue tanta la emoción que se vivió en el banquillo del combinado nórdico por el pase a la siguiente ronda que el seleccionador Ståle Solbakken rompió su acreditación en la celebración de uno de los goles de Haaland. Menudo día para la 'cabra', la 'tortuga' y el 'ciborg'. Un trío de goleadores increíble. De momento, son los máximos goleadores del Mundial. ¡Una salvajada! En el otro partido que se disputó en esta jornada, Argelia remontó a Jordania (1-2) y les deja en el tercer puesto con 3 puntos. Jordania, por su parte, se hunde en el último puesto con el casillero vacío. Pese a su modesto desempeño en su debut mundialista, la selección jordana está desatando pasiones. Vean cómo estaba este anfiteatro romano en la capital Amán para ver el partido.