Brasil - Haití, en directo hoy el partido del grupo C del Mundial 2026

Brasil y Haití se enfrentan en la segunda jornada del grupo C (en el que también están Escocia y Marruecos). Sigue debajo de estas líneas, minuto a minuto, el importante partido para los verdeamarelhos contra los caribeños.

Alineaciones

Brasil: Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha.

Haití: Placide; Arcus, Ade, Duverne, Delcroix, Experience; Providence, Casimir, Bellegarde, Jean Jacques; Pierrot.

Brasil llega al encuentro tras no haber pasado del empate contra Marruecos (1-1). La presión es enorme para la Canarinha. Desde su último título mundial en 2002, el combinado brasileño persigue sin éxito una conquista que para otras selecciones sería un sueño, pero que en Brasil se vive casi como una obligación. Con cinco Copas del Mundo en sus vitrinas, el objetivo es alcanzar una sexta estrella que reafirme su condición de potencia histórica del fútbol.

Ahora, jugadores como Vinícius, Marquinhos o Raphinha tienen la responsabilidad de liderar ese camino. Sin embargo, la imagen ofrecida frente a Marruecos dejó más dudas que certezas. En un torneo de esta exigencia, el prestigio y la historia pesan poco sobre el césped, y el rendimiento mostrado invita a pensar que Brasil necesitará mejorar considerablemente si quiere aspirar a levantar el trofeo.

Haití regresa a un mundial tras más de cincuenta años de ausencia. Es su segunda participación y aunque en 1974 no consiguieron llevarse ninguna victoria, en Estados Unidos y México buscarán anotarse sus primeros tres puntos. Algo que no consiguieron ante Escocia a pesar de competir en el partido hasta el final.

Sus jugadores más destacados son el centrocampista Jean-Ricner Bellegarde (Wolves) y el extremo Wilson Isidor (Sunderland). También Ruben Providence, un extremo formado en PSG y Roma.

El seleccionador es Sébastien Migné, de 52 años, quién tras asumir el cargo de seleccionador en marzo de 2024 ha dirigido a Haití durante toda la fase de clasificación para este Mundial.