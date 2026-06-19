Mundial 2026, en directo hoy: 19 de junio, 'pelea de gallos' en el Grupo D con el EE.UU. - Australia

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este viernes 19 de junio continuamos con la segunda jornada de la fase de grupos. Si el jueves era turno para dos necesitados, ahora le toca a dos 'gallos' del Grupo D que quieren seguir con la racha: Estados Unidos - Australia, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas peninsulares.

Ya tenemos al primer equipo clasificado para dieciseisavos y es México, el coanfitrión. La selección de Canadá también lo está virtualmente gracias a su goleada frente a Catar y unos valiosísimos seis goles de renta con cuatro puntos. Estados Unidos, que ganó por goleada en su estreno, podría ser la siguiente. Como cada día prestaremos especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

12:30 Borja Iglesias: "Ser buena persona abre puertas"

El delantero de la selección española Borja Iglesias es el más veterano de la Roja a sus 33 años, pero a la vez el novato en este bloque durante el Mundial, junto a Víctor Muñoz. En la jornada de este jueves concedió una entrevista a Efe en la que aseguró que ser buena persona "abre puertas".

"Ser buena personas abre puertas. Es una realidad. En el fútbol y en la vida. Y en la forma que tengo yo de entender la sociedad y cómo vivimos, ser buena persona es bueno siempre. El míster lo entiende de la misma manera. En un torneo como este, en el que la convivencia es muy cercana, puerta con puerta, que hay roces entrenando, que hay jugadores que participan y otros que no… Está todo muy a flor de piel y tener un vestuario como este es un lujo. El míster lo sabe y lo cuida", dijo en su respuesta.

12:05 Tim Payne, la sensación viral del Mundial, al Olimpia paraguayo

Después de ver multiplicado su número de seguidores en Instagram como la sensación viral del Mundial, el neozelandés Tim Payne -luego superado por el caboverdiano Vozinha- ha visto cambiar su futuro al ser anunciado su fichaje por el Olimpia de Paraguay. El 'Rey de Copas' le ha dado la bienvenida con un vídeo:

“La historia está por comenzar.



🇳🇿🔜👑



Experiencia mundialista para vestir la camiseta del Rey de Copas.



¡Te esperamos en casa, Tim!



🤍🖤🤍



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The history is about to begin.



🇳🇿🔜👑



World Cup experience to wear the jersey of the King of Cups.



We’re waiting for you at home,… pic.twitter.com/2vp0RrL6GW“ — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

12:00 Los Ángeles Aztecs, fútbol en el país del 'soccer'

Este jueves se nos pasó por alto un amplio reportaje de nuestro enviado especial Rubén Heras sobre Los Ángeles Aztecs, el club fundado en 1973. Dejaron un legado imborrable con nombres inolvidables como Johan Cruyff, George Best, Rinus Michels o Javier Aguirre, actual seleccionador de México.

11:45 Hakimi, juzgado por violación

Nuestros compañeros de RTVE Noticias se han hecho eco de la decisión de la Justicia francesa de procesar al internacional con Marruecos Achraf Hakimi por un delito de violación.

11:30 Participa en nuestra encuesta

Este viernes empezamos más temprano, que si no luego se nos pasa. Aquí tienes la encuesta sobre el partido del día, que han preparado nuestros compañeros de RTVE Play Participa:

11:25 Marcos Llorente: "Quien no apoye a Luis de la Fuente o a la selección no es español"

El lateral de la selección española y jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha concedido una entrevista al programa Tablero Deportivo de Radio Nacional de España desde la concentración de España en Chattanooga (EEUU) y ha asegurado que "quien no apoye a Luis de la Fuente o a la selección no es español".

24.02 min Marcos Llorente, en RNE: "Quien no apoye a Luis de la Fuente o a la selección, no es español"

11:15 Locura en las calles por la clasificación de México

Así vivieron los aficionados mexicanos el gol de su selección en pantalla gigante. El pase a dieciseisavos merecía una celebración a la altura.

“⚽️La selección de México ( @miseleccionmx) es la primera clasificada para los dieciseisavos de final del #MundialRTVE tras su victoria 1-0 ante @theKFA



📺Superresumen de 3️⃣0️⃣mintuos del 🇲🇽🆚🇰🇷a las 13:30 horas en Teledeporte y RTVE Play. pic.twitter.com/pks1v4kThd“ — Teledeporte (@teledeporte) June 19, 2026

11:10 Gol con dedicatoria al compañero lesionado

En la goleada de Canadá a Catar se vio la grave lesión de Koné, de Canadá. Su compañero Saliba le dedicó su gol tras marcar de falta directa en un bonito gesto de compañerismo.

“🇨🇦 Saliba dedica el cuarto gol de Canadá a su compañero Koné, que se había lesionado de gravedad minutos antes.



😢 Una goleada histórica con sabor agridulce.#MundialRTVE #FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/LiRp2L6bTl“ — Teledeporte (@teledeporte) June 19, 2026

11:00 No te pierdas: Lamine Yamal en el TD1

Lo tenemos. Es la gran estrella de España a sus 18 años, pero él lo lleva con naturalidad. No vamos a hacer spoiler. A las 15:25 lo veremos en 'Teledeporte, Directo al Mundial' después del Telediario 1.

10:50 Pista Mundial: lucha por el liderato con dos revelaciones en el escaparate

Antes de empezar el Mundial pocos se atreverían a pronosticarlo, pero el partido del grupo D entre Estados Unidos y Australia se prevé determinante para ver quién termina como primera del grupo. Nos lo cuenta Javier Galán (DatosRTVE).

10:45 Para empezar, la agenda día

No te pierdas todo lo que tenemos hoy para ver