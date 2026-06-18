Aitor Karanka: "Es un Mundial y hay que dar más del máximo"

Aitor Karanka atiende a TVE en el hotel de la selección española en Chattanooga. Es una semana difícil. El empate ante Cabo Verde se ha presentado como una situación compleja e inesperada, que ha alterado un clima entre jugadores, cuerpo técnico y medios de comunicación que parecía inalterable hace solo unos días.

Pese a ello, la tranquilidad en el seno de la selección española es total y así lo transmite el director técnico de desarrollo de la Real Federación Española. El tropiezo ante Cabo Verde ha dolido, sí, pero no ha alterado la atmósfera positiva de la Roja en Estados Unidos.

El equipo, con ganas de medirse a Arabia Saudí El mensaje que se ha transmitido en la concentración de la selección española esta semana ha ido en la misma dirección: el equipo tiene muchas ganas de enfrentarse a Arabia Saudí y sacarse la espina del inesperado empate en el debut. Así lo reconoció Mikel Merino en la rueda de prensa del martes y de la misma forma lo ha admitido Aitor Karanka en los micrófonos de TVE. Mikel Merino: "He visto al equipo muy unido y preparado para salir adelante" ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026) “Es un grupo que llevo un año con ellos y siempre están deseando más, están con muchas ganas de que llegue el partido del domingo”, asegura Karanka. El director técnico de desarrollo de la RFEF tilda a la selección como "un grupo con hambre de mejora constante" y enfatiza en el propósito del próximo encuentro: "Son unos jugadores espectaculares y se va salir con todo para ganar el partido. El de Cabo Verde sirve para sacar cosas y seguir mejorando”. Sobre el duelo ante el combinado africano, Karanka admite que "es fútbol" y que "un gol hubiese cambiado todo". "Hay que saber que es un Mundial y que hay que dar más del máximo porque cada rival es complicado”, añade. Cuestionado por las críticas al equipo, Karanka apela a la unión del vestuario: “Yo creo que es un grupo que está tan unido y es tan maduro, yo creo que lo dijo Mikel (Merino), incluso en las victorias son las primeros que hacen autocrítica. El estar en la situación que está este equipo, sin derrotas desde hace un montón de tiempo... cada partido, incluso ganando, hay autocritica. Eso dice de la ambición que tiene este grupo”, declara.