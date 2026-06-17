Mundial 2026, en directo hoy: 17 de junio, Bellingham se reencuentra con Modric en el Inglaterra - Croacia

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este miércoles 17 de junio otra campeona del mundo inicia su camino en un partido de reencuentros. Inglaterra se enfrenta a Croacia y servirá de reencuentro para Jude Bellingham y Luka Modric, dado su pasado madridista, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas peninsulares.

Continúa la resaca de la exhibición de Leo Messi en la victoria de Argtentina (3-0) ante Argelia y estaremos atentos a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.