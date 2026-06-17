Mundial 2026, en directo hoy: 17 de junio, Bellingham se reencuentra con Modric en el Inglaterra - Croacia
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Inglaterra - Croacia del Grupo I
- Sigue en directo todos los partidos del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este miércoles 17 de junio otra campeona del mundo inicia su camino en un partido de reencuentros. Inglaterra se enfrenta a Croacia y servirá de reencuentro para Jude Bellingham y Luka Modric, dado su pasado madridista, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas peninsulares.
Continúa la resaca de la exhibición de Leo Messi en la victoria de Argtentina (3-0) ante Argelia y estaremos atentos a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:30 Messi se acuerda de Rafa Nadal
Se agotan los calificativos para Leo Messi. Sigue siendo 'D10S', como firma nuestro compañero Rodrigo Álamo (ver noticias relacionadas). Pero incluso un 'G.O.A.T.' del fútbol se acuerda de otro de su nivel, en este caso en tenis. El argentino se inspira en nuestro Rafa Nadal.
“🗣️"Me identifico mucho con @RafaelNadal ", Leo Messi, capitán de @Argentina se acordó de la leyenda del tenis mundial tras su primera exhibición en el #MundialRTVE— Teledeporte (@teledeporte) June 17, 2026
📺Superresumen de3️⃣0️⃣minutos del 🇦🇷🆚🇩🇿del grupo J del #MundialRTVE, a las 13:30h. en Teledeporte y RTVE Play pic.twitter.com/6KzFjykVlN“
11:15 Pista Mundial: llega la eterna aspirante para confrontar su ambición con el oficio croata
El balón lleva siete días rodando en este Mundial 2026 y todavía faltaba por debutar uno de los favoritos. Inglaterra, subcampeona de Europa, con uno de los equipos más deslumbrantes del planeta fútbol, pide la palabra y se cita con Croacia, una selección viejoven que presenta un currículo poco desdeñable y un historial de duelos de alta intensidad con los ingleses, con una semifinal mundialista clavada en el recuerdo (2018). No se pierdan el próximo capítulo (por José Ángel Carpio, DatosRTVE).
11:10 Es oficial: Bernardo Silva jugará en el Real Madrid
El Real Madrid se está especializando en anunciar jugadores en la previa de sus debuts en el Mundial. Primero fue Marc Cucurella con España y ahora es Bernardo Silva con Portugal. El luso llega libre al terminar su contrato con el Manchester City.
11:00 Agenda del miércoles 17 de junio
Última jornada antes del arranque de los segundos partidos de la primera fase del Mundial, con el estreno en la competición de Portugal e Inglaterra. El conjunto inglés se medirá este miércoles 17 de junio a Croacia a partir de las 22:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Dallas (EEUU), en el encuentro correspondiente al Grupo L. Este cuadro se completará con el Ghana – Panamá, que dará inicio a las 01:00 horas (hora peninsular) del 18 de junio desde el estadio de Toronto (Canadá).