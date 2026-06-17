Bernardo Silva ficha por el Real Madrid para las dos próximas temporadas

El Real Madrid C.F. acaba de hacer oficial la contratación de Bernardo Silva, que llega como agente libre y jugará durante las próximas dos temporadas. Se trata del segundo fichaje del conjunto blanco en este mercado de verano y se espera que no sea el último.

Al igual que Marc Cucurella, el portugués también fue pretendido por el Atlético de Madrid y FC Barcelona. Los 'blaugrana' llevaban años detrás de él, pero nunca lograron materializar su fichaje. Y tras la su salida del Manchester City, todo parecía indicar que el club colchonero haría con sus servicios. Silva llegó a tener muy avanzadas las negociaciones para ser el sustituto de Antoine Griezmann. Pero tras conocer el interés de José Mourinho para traerlo al Real Madrid, finalmente terminó decantándose por la oferta blanca.

El jugador luso, de 31 años, está llamado a ser una pieza clave en el equipo de 'The Special One'. El mediocentro era una de las posiciones que necesitaba reforzar para la próxima temporada y Bernardo Silva ha demostrado mucha polivalencia para jugar en distintas posiciones de campo. Desde al lado del pivote como organizador del juego, un perfil huérfano desde la retirada de Toni Kroos, hasta de extremo derecho, otro de los flancos donde ningún jugador de la actual plantilla ha logrado asentarse.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sigue atendiendo a las peticiones de Mourinho para darle un equipo competitivo tras dos temporadas en blanco.