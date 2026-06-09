El Real Madrid anuncia a la vez que la oferta estrella de Florentino era por Julián Álvarez y ya ha sido rechazada

El Real Madrid ha informado de que ha hecho una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez al Atlético de Madrid y de que el club rojiblanco la ha rechazado. Esta oferta respondía al anuncio estrella de la campaña electoral del recién reelegido presidente del club, Florentino Pérez.

"El Real Madrid CF comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", ha indicado el club blanco este martes en un comunicado.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", agrega la entidad en una atípica nota de prensa sobre un movimiento de mercado.

La primera reacción pública del Atlético ha llegado en sus redes sociales menos de una hora después del anuncio del Real Madrid. En un mensaje en X (antes Twitter), los colchoneros se han tomado a risa el comunicado del Real Madrid.

Hace unos días, la entidad que preside Enrique Cerezo también se remitió a la cláusula de su futbolista estrella, de 500 millones, ante el interés de otros clubes como el FC Barcelona, que lo manifestó abiertamente.

Florentino Pérez avanzó el pasado 4 de junio durante una entrevista que iba "a hacer una importante oferta a un gran equipo de la Champions, por un gran jugador" y que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en su historia. "150 millones por lo menos", afirmó el entonces candidato, quien tres días después fue reelegido con el 65% de los votos frente al 35% de su rival Enrique Riquelme, que por su parte se había comprometido a fichar al noruego Erling Haaland del Manchester City.