Barcelona y Arsenal pujan por Julián Álvarez y el Atlético se remite a su cláusula

El delantero Julián Álvarez puede convertirse en el 'culebrón' de este verano en el mercado de fichajes en plena cuenta atrás para el Mundial de fútbol. Según ha podido saber TVE, el argentino del Atlético de Madrid tiene ofertas del FC Barcelona y del Arsenal. En el club rojiblanco se remiten a su cláusula de rescisión, que asciende a 500 millones.

'La Araña' lleva desde que llegó a España dentro de la rumorología por un posible interés del Barça, que ahora se confirma. Su entorno asegura a RTVE que las ofertas se han traslado al Atlético de Madrid junto al deseo del jugador de que, en caso de venta, sea al club azulgrana.

Álvarez tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, que es a lo único a que se remite el club rojiblanco. El entorno del jugador niega, asimismo, que haya habido contactos con el París-Saint Germain.

El interés azulgrana por el argentino no es nuevo y no es la primera vez que Barça y Arsenal se interesan por el jugador, como ya hicieran en el mercado de invierno. Esta temporada Barça y Atlético se han visto las caras hasta en seis ocasiones contando los partidos de liga, a los que se han añadido los emparejamientos con Copa del Rey y Champions League.

En todas las ocasiones, la prensa que sigue habitualmente la actualidad azulgrana ha preguntado a Enrique Cerezo por el interés del club catalán en 'La Araña' y en todas el presidente del Atlético ha respondido que el futbolista tiene contrato en vigor y que no es transferible.

La cuenta atrás para el Mundial comenzó nada más terminar la liga el pasado 24 de mayo, el 25 en caso del Atlético. Pero la cuenta del mercado de fichajes nunca se acaba y cuando un club pone su punto de mira en un jugador con tanta insistencia, sólo se pone a cero de una manera.