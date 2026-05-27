La Fiscalía de Madrid abre expediente a las dos fiscales mencionadas en las conversaciones del caso Plus Ultra

La Fiscalía Superior de Madrid ha abierto expediente gubernativo a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la fiscal María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional, por conversaciones de los investigados del caso Plus Ultra en las que se las mencionan.

La decisión fue adoptada este martes a través de un decreto firmado por la fiscal superior en funciones, Almudena Lastra, al que ha tenido acceso RTVE.es. Las actuaciones se han remitido a la Inspección de la Fiscalía General del Estado, en virtud del artículo 163 del Reglamento del Ministerio Público.

En el decreto, Lastra señala que su decisión viene motivada por una denuncia de Iustitia Europa e informa de que remitirá la queja a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado. La denuncia de Iustitia Europa está relacionada con la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Según afirmó esta fuerza política, existen indicios de influencia indebida y falta de imparcialidad en el criterio fiscal que permitió el desbloqueo de dichos fondos públicos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recogió en uno de sus atestados del caso sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra que la trama buscó influir en las diligencias que se abrieron en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid para investigar la ayuda pública concedida por el Gobierno en 2021.

Los agentes recogen que el abogado Miguel Palomero indicó al exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes que preguntaría "cómo es la juez del 15", Esperanza Collazos, y que "la fiscal jefa es amiga". "Hay que cortar esto", adujo el abogado, a lo que Reyes respondió "absolutamente", y le instó a que hablara con "Julio" Martínez Sola, presidente de Plus Ultra: "Y lo cortamos". A esto, Palomero llamó a "hacer un Kitchen Gabinet".