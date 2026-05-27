Eder Sarabia no continuará en el Elche la próxima temporada por motivos personales

Eder Sarabia no continuará en el banquillo del Elche la próxima temporada. El técnico vasco ha anunciado en una emocionada rueda de prensa su salida por motivos personales, a pesar de haber logrado la permanencia en Primera y tener contrato en vigor con el club ilicitano.

El entrenador, que llegó al club en verano de 2024 con el equipo en Segunda, deja el club tras haber logrado en sus dos temporadas en el Elche un ascenso directo a Primera División y la permanencia en la máxima categoría batiendo el récord de puntos del equipo de su historia.

La decisión de Sarabia, de 45 años de edad, ha sorprendido al entorno del club ilicitano e incluso a su propietario, el argentino Christian Bragarnik, que el pasado sábado dio por segura la continuidad del entrenador tras el empate ante el Girona en Montilivi.

El preparador vasco transmitió este martes a los dirigentes del Elche su intención de dejar el club y lamenta haber "decepcionado" a los aficionados con su decisión, aunque pidió comprensión, a la vez que agradeció el trato recibido en la entidad.

Sarabia ha anunciado que se tomará un descanso de los banquillos y que la decisión de dejar el del Elche es por motivos personales: "Es verdad que es un mundo muy exigente y que a veces desatiendes otras cosas que evidentemente para un ser humano son muy importantes. No vamos a entrenar, no es que nos vayamos a otro sitio, no vamos a entrenar. Nos vamos a tomar unos meses".

Unos meses en los que el entrenador se centrará en "ser un mejor padre, hijo, marido entrenador y, bueno, disfrutar de otras cosas", añadió.