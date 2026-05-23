Girona - Elche, en directo hoy el partido de la jornada 38 de Liga

Girona y Elche se miden este sábado en el último partido de la Liga en un choque que será a vida o muerte. El que gane seguirá en Primera División la campaña que viene, el que pierda descenderá al 'pozo' de la Segunda División. Todos los involucrados en la lucha por la permanencia se disputan la salvación este sábado en el horario unificado de las 21:30 horas.

La previa

Montilivi será el escenario que decida cuál de los dos equipos continuará una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Ambos dependen de sí mismos; mientras el Girona parte con la ventaja de jugar en casa, el Elche tiene a su favor que, ahora mismo, no tiene la presión de estar en puesto de descenso, ya que tiene dos puntos más que el club catalán, (42).

Las cuentas son sencillas: con una victoria, el Elche terminaría la temporada con 45 puntos y la permanencia asegurada. Pero no solo eso, de rebote también aseguraría la permanencia de Osasuna, Levante y Alavés, hiciesen lo que hiciesen en sus respectivos encuentros, siempre y cuando también el Mallorca, con 39 puntos, no pase de un empate en su partido decisivo ante el Oviedo, el único descendido de manera matemática.

El Mallorca es el que más complicado tiene la salvación, ya que no depende de sí mismo para seguir en primera. Necesitaría ganar y que el Girona venciese al Elche y el Getafe a Osasuna, lo que provocaría el descenso automático de estos dos últimos.

Condiciones muy complicadas que no dependen del Mallorca, por lo que, a priori, es el que más papeletas tiene para descender. Hay tres equipos a los que les basta con el empate: Levante, Osasuna y Elche.

En el lado opuesto al Mallorca está el Levante, que es el que necesitaría la configuración negativa más complicada para que terminase bajando. Los 'granotas' perderían la categoría si el Elche pierde en Girona, Osasuna saca puntos en Getafe y el Mallorca no logra la victoria.

Las configuraciones del descenso son más complicadas para algunos y fáciles para otros, pero el fútbol siempre da sorpresas y hasta que no concluya la jornada del sábado no se confirmará qué dos equipos acompañarán al Oviedo en su regreso a la Segunda División.