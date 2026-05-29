El Atlético de Madrid 'trolea' al Barça, recuerda el caso Negreira y habla de "favores políticos para inscribir a jugadores"

El Atlético de Madrid ha mostrado un gran malestar con el FC Barcelona por la "campaña de acoso y derribo" sobre Julián Álvarez, reaccionado con ironía al publicar su supuesto deseo de fichar a las estrellas del cuadro azulgrana a cambio de estrambóticas ofertas de traspaso, antes de acabarpidiendo "respeto y valores" a un equipo que fue capaz de "tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos" para inscribir jugadores, en referencia al caso Negreira y más que probablemente a la inscripción de Dani Olmo tras una resolución del CSD.

La cuenta de Twitter del Atlético publicó las imágenes de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha vestidos con la camiseta rojiblanca. "Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el 'announce'", rezaba el tuit sobre Lamine.

En el caso de Pedri, la cuenta rojiblanca escribe: "Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con para el del domingo".

"Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra", añadió sobre Raphinha.

"Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño", terminó la sátira contra un Barça que, según las informaciones de las últimas horas, habría ofrecido 100 millones por Julián.

"No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES", añade un último tuit, cargando con todo contra el club culer.