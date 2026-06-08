Florentino Pérez gana con holgura las elecciones a la presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez continuará siendo presidente del Real Madrid después de ganar las elecciones del club blanco con alrededor de un 62% de los votos frente a un Enrique Riquelme, que sorprendió logrando más de un 30% de los sufragios emitidos, un notable resultado para un candidato que ha tenido que construir de forma exprés su proyecto en apenas semanas.

El mandatario del club del Bernabéu se impuso en una jornada electoral cuyo recuento se alargó varias horas más allá de lo que estaba previsto por la impugnación de cientos de votos por correo por parte de la candidatura de Enrique Riquelme. En su comparecencia, se felicitó por haber ganado en todas las mesas electorales y haber logrado el segundo mejor resultado en unas elecciones al Real Madrid después del que cosechó en 2004.

"Hemos ganado en todas las mesas electorales y en todas las edades. Es el segundo mejor resultado en toda la historia de las elecciones al Real Madrid y el primero también es nuestro, en 2004", reivindicó el presidente del Real Madrid, que se marcó como objetivo lograr 'la Decimosexta' Copa de Europa para calmas las exigencias de todos los aficionados. Incluidos entre ellos el Papa León XIV, al que indicó que entregará este lunes una camiseta del club blanco en el acto que tiene previsto en el Santiago Bernabéu.

Enrique Riquelme pone fin a su intento de alcanzar la presidencia del club blanco con la satisfacción de haber logrado el objetivo de darse a conocer entre los socios de la entidad. Un desconocido para el gran público cuando fue precisamente Florentino Pérez quien se refirió a él en la célebre rueda de prensa del pasado 12 de mayo, el presidente de Cox Energy se erige así en líder de la oposición a Florentino Pérez para los próximos 4 años.

"Hemos parado la venta del club y hemos puesto al socio en el centro de todo. No pasarán 20 años hasta otras elecciones", concluyó Riquelme en su intervención final tras las elecciones, en la que felicitó a su rival por su victoria y le tendió la mano para abrir un debate sobre el futuro del club.

El Real Madrid que viene "Aquí sigo. Aquí estoy para defender al Real Madrid, ganar títulos, tener el mejor estadio, los mejores jugadores y que vuelva como entrenador un madridista como Jose Mourinho", dijo Florentino en su discurso como vencedor de las elecciones. El regreso de José Mourinho, la promesa de una gran inversión en fichajes y el proyecto del “Bernabéu Infinito” marcan las principales líneas del nuevo Real Madrid que plantea Florentino Pérez. Por supuesto, la piedra angular del nuevo proyecto deportivo del presidente blanca es el técnico luso, más de una década después de su primera etapa en el banquillo blanco, entre 2010 y 2013. Para Florentino Pérez, Mourinho representa una figura clave para recuperar la competitividad que el Real Madrid mostró durante sus tres temporadas al frente del equipo. Su regreso se presenta como una de las grandes apuestas para cerrar una etapa reciente marcada por dos años sin títulos y relanzar al conjunto blanco desde el banquillo. En el capítulo de incorporaciones, el proyecto contempla dos refuerzos ya definidos para la defensa. El lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries, procedente del Inter, llegaría para ocupar el espacio que deja Dani Carvajal, mientras que el central francés Ibrahim Konaté, del Liverpool, reforzaría una posición especialmente castigada por las lesiones en las últimas temporadas y en la que también se prevé la salida del austríaco David Alaba. La gran incógnita del mercado, sin embargo, sigue sin tener nombre propio. Florentino Pérez ha prometido una inversión mínima de 150 millones de euros para intentar incorporar a un futbolista aún no desvelado. Según explicó durante la campaña, no se trata ni de Erling Haaland ni de Michael Olise, y tampoco juega en la Premier League. Entre los aficionados, los nombres de Vitinha y Joao Neves figuran entre las principales apuestas.

Los socios, dueños económicos del Real Madrid Más allá del proyecto deportivo, una de las propuestas que más debate ha generado durante la campaña es la modificación de la relación económica entre los socios y el Real Madrid. Florentino Pérez anunció su intención de impulsar un plan para que los socios pasen a tener una participación económica directa en el club. La iniciativa contempla la creación de una sociedad mercantil vinculada al Real Madrid, con una valoración aproximada de 10.000 millones de euros, en línea con la tasación publicada por la revista Forbes. El planteamiento prevé vender un 5% de esa sociedad a un inversor externo y repartir el 95% restante entre los cerca de 100.000 socios del club, que recibirían una participación económica individual. Desde la candidatura de Enrique Riquelme denuncian que esta medida encubría una privatización del club.

Medidas contra la reventa y nuevos proyectos en Valdebebas Florentino Pérez también ha incluido en su programa varias medidas dirigidas a reforzar el papel de socios y peñistas. Entre ellas, destaca un plan para recuperar miles de abonos retirados por uso fraudulento o relacionados con prácticas de reventa ilegal. Según explicó durante la campaña, esas localidades volverían a ponerse a disposición de socios no abonados, con el objetivo de ampliar sus opciones de acceso al Santiago Bernabéu. En el ámbito de las instalaciones, el presidente blanco ha planteado la creación de un campus de innovación tecnológica en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El proyecto aspira a desarrollar un distrito vinculado a la inteligencia artificial y la biotecnología, con aplicaciones en áreas como la prevención, el seguimiento y la recuperación de lesiones. A esa iniciativa se suma la propuesta de crear un Gran Club Social para socios y peñistas. Florentino Pérez explicó que el Real Madrid trabaja en la adquisición de terrenos anexos a Valdebebas, cuya superficie multiplicaría por cuatro el suelo aún pendiente de desarrollo en la actual ciudad deportiva. El objetivo es ampliar las instalaciones destinadas a los aficionados y generar nuevos espacios de encuentro vinculados al club.