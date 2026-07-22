Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 18 entre Voiron y Orcières Merlette

El Tour de Francia afronta este jueves una etapa de montaña que no tiene subidas especialmente duras, pero en la que se acumularán muchos esfuerzos hasta llegar a la estación alpina de Orcières Merlette.

En total, en los 185,2 kilómetros de la 18ª etapa, los corredores tendrán 3.900 m de desnivel positivo. Tadej Pogacar es el líder destacado y Remco Evenepoel se ha afianzado en la segunda posición, pero aún hay muchas cosas por decidir en la carrera.

Claves del recorrido

La salida se dará en Voiron, la ciudad de llegada de la etapa precedente. Esto era lo habitual hace años, pero es la excepción en los últimos tiempos.

Los primeros 25 km, junto al río Isère, serán llanos. Pero será el único tramo de esta etapa rompepiernas. Después de ese rodaje llegará la subida de primera categoría a Engins, en torno a Grenoble. Según el libro de ruta, son 11 km al 5,4% de desnivel medio aunque que no se corona en la pancarta de la montaña, sino 15 km más allá. Un gran falso llano con el que se culmina la primera ascensión del día, tan larga como tendida.

Luego otra subida que puede seleccionar más la más que probable escapada con la cota de Monteynard (casi 10 km al 5%) y un terreno muy quebrado ya hasta el final.

La subida a Orcières tampoco tiene rampas muy grandes (7,1 km al 6,7%) pero sí será una pendiente constante hasta superar los 1.800 m de altitud sobre el nivel del mar.

Altimetría de la subida a Orcières Merlette letour.fr

La última vez que el Tour llegó aquí, el año de la pandemia, fue la primera llegada en alto de esa edición de 2020 y se impuso Primoz Roglic al sprint por delante de un debutante Tadej Pogacar... que a la postre sería el ganador de la carrera.

Orcières Merlette, en el departamento de los Altos Alpes, está más ligado en la memoria de los aficionados al ciclismo a la gesta de Luis Ocaña en la 11ª etapa del Tour de 1971. El español ganó allí después de una escapada en solitario que le sirvió para meter una minutada a todos sus rivales y poner contra las cuerdas a Eddy Merckx (antes de perder la carrera tres días después por una caída en el col de Menté).

01.41 min La leyenda de Luis Ocaña en Orcières-Merlette

En fin, un sensacional calentamiento para los escaladores ante las dos etapas siguientes del Alpe d'Huez.