Las teorías de la conspiración sobre la derrota de Argentina en el Mundial: invenciones sin pruebas
La victoria de España frente a Argentina en el Mundial 2026 ha dejado en las últimas horas una serie de teorías sin pruebas en redes sociales que aseguran que a la selección argentina “le robaron” la final de la Copa del Mundo ante ‘la Roja’. Entre las narrativas más difundidas se encuentran supuestas presiones de la FIFA, un presunto castigo por la pancarta de las Islas Malvinas y amenazas a los jugadores, pero sin evidencias que las respalden. En VerificaRTVE las recopilamos y te explicamos por qué son invenciones sin pruebas.
La FIFA “le dijo a Argentina” que “entregara” el partido: el castigo por la pancarta de las Malvinas
“Se filtra el supuesto audio del Chiqui Tapia. Será que nos robaron el mundial???”, leemos en los rótulos de un vídeo de TikTok con más de 2,9 millones de reproducciones desde el 21 de julio que acompaña a un mensaje que dice: “No hay seguridad de que este audio sea verdad o no pero… nadie más sintió la final rara? puede ser que nos hayan robado la final? No puedo confirmar ni desmentir si es real o no así que tocará esperar a que nos den respuestas”.
La grabación muestra, aparentemente, una conversación de WhatsApp y se escucha a un hombre decir "Sergio, tenías razón, te tengo que dar la derecha, saltó lo que pasó”. Explica que “hay una denuncia formal de Inglaterra por la bandera que pusieron cuando terminó el partido” y señala que esto está penalizado por el estatuto de la FIFA. A continuación, asegura que “la FIFA le dijo a Argentina que entregue el partido porque si no iba a ser suspendida, por eso fueron a menos”. Y añade: “Por orden de Messi y el grupito que tiene de Paul, Enzo y todo, dijeron que no, que había que perderlo el partido para que Argentina no fuera suspendida por 10 años para los mundiales”.
No hay pruebas que sustenten lo que se asegura en el audio viral. A fecha de este artículo, ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni su presidente, ‘Chiqui’ Tapia, se han pronunciado públicamente sobre las afirmaciones del audio viralizado en redes. No hay registros de ello ni en internet ni en sus perfiles de redes sociales (1, 2, 3 y 4), así como tampoco en las cuentas de redes de la Selección de fútbol de Argentina (1 y 2). Hemos analizado la grabación y no hay indicios de que el audio esté generado con inteligencia artificial (IA), según el análisis de las herramientas de detección de IA de IVERES y de InVid WeVerify.
Hasta ahora, la FIFA no ha anunciado ninguna sanción contra la AFA por la polémica de la pancarta “las Malvinas son Argentinas” a la que se refiere el audio viral. El 15 de julio, varios jugadores de la selección argentina la exhibieron tras la victoria ante Inglaterra en semifinales. Como recordamos en RTVE, en 2014, la FIFA multó a la AFA con 33.000 dólares después de que sus jugadores exhibieran una pancarta con el mismo mensaje.
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El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ha descartado este martes supuestas presiones antes de la final, tras ser abordado por la prensa a su llegada al país. Uno de los periodistas le pregunta si “les trajo problemas” la polémica de la pancarta y Scaloni responde: "No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro... No sé, no nos dijeron nada" (minuto 04:54). Sobre los motivos de la derrota, el propio Scaloni ha descartado cualquier polémica arbitral: “Perdimos porque fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor”:
El "olvidémonos de todo" de Messi antes de jugar la final
A la teoría de que los jugadores argentinos recibieron presiones para "entregar" el partido a España en la final del Mundial 2026 se suma un vídeo de Leo Messi arengando a sus compañeros en el túnel de vestuarios antes de que arrancara el partido. En la grabación se escucha a Messi decirles: “Pensemos a jugar nomás, tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo”. La grabación supera las 500.000 reproducciones en un mensaje de X que dice que “hay algo detrás de este mensaje de Messi al salir al campo de juego. Ahí en ese vestuario, quedó algo”.
Esta arenga de Messi a sus compañeros no prueba ninguna conspiración.. Algunas publicaciones de redes lo han compartido para extender la invención sin pruebas de que Argentina “entregó” adrede el partido a España. Hemos transcrito las palabras del delantero argentino y dice: "Vamos muchachos, tranquilidad gente, tranquilidad. Los principales, estemos tranquilos muchachos, estemos tranquilos, tranquilidad. Pensemos en jugar nomás, tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Solo juguemos, pensemos en jugar nomás gente, en jugar”. Periodistas de medios argentinos han tildado este tipo de mensajes de “conspiraciones” (1 y 2).
El control antidopaje a Argentina antes del partido que nunca existió
En las redes sociales también han publicado que varios jugadores de la selección de Argentina fueron obligados a someterse a “un control antidoping” cuando estaban en el vestuario antes de disputar la final del Mundial contra España. No hay pruebas ni testimonios que confirmen un control antidopaje previo a la final.
De hecho, el Reglamento de la FIFA especifica que estos tests contra el dopaje se realizan a los jugadores “tras el pitido final” de un partido de competición. “Si un jugador es seleccionado para un control de dopaje en competición, esto es lo que puede esperar: Tras el pitido final, un oficial avisará al jugador cuando abandone el campo y le hará saber que ha sido seleccionado para un control de dopaje”, señala el reglamento de la FIFA.
La teoría sin pruebas de que la FIFA “necesitaba un campeón europeo”
En redes sociales han difundido que “la FIFA necesitaba un campeón europeo” en el Mundial de 2026 para poder así garantizarse el apoyo del viejo continente a la reelección de su presidente, Gianni Infantino. Es una teoría sin pruebas difundida en redes para justificar la derrota de Argentina ante España.
Esta invención sin pruebas se aprovecha de un pronóstico a futuro que no puede contrastarse a día de hoy: lo que sucederá en 2027 en la votación para elegir al próximo presidente de la FIFA. El recurso al pronóstico de futuro es una estrategia habitual en las teorías de la conspiración porque permite a los que las difunden presentarse como los que cuentan la verdad antes de que suceda