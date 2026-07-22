Las teorías de la conspiración sobre la derrota de Argentina en el Mundial: invenciones sin pruebas

La victoria de España frente a Argentina en el Mundial 2026 ha dejado en las últimas horas una serie de teorías sin pruebas en redes sociales que aseguran que a la selección argentina “le robaron” la final de la Copa del Mundo ante ‘la Roja’. Entre las narrativas más difundidas se encuentran supuestas presiones de la FIFA, un presunto castigo por la pancarta de las Islas Malvinas y amenazas a los jugadores, pero sin evidencias que las respalden. En VerificaRTVE las recopilamos y te explicamos por qué son invenciones sin pruebas.

La FIFA “le dijo a Argentina” que “entregara” el partido: el castigo por la pancarta de las Malvinas

“Se filtra el supuesto audio del Chiqui Tapia. Será que nos robaron el mundial???”, leemos en los rótulos de un vídeo de TikTok con más de 2,9 millones de reproducciones desde el 21 de julio que acompaña a un mensaje que dice: “No hay seguridad de que este audio sea verdad o no pero… nadie más sintió la final rara? puede ser que nos hayan robado la final? No puedo confirmar ni desmentir si es real o no así que tocará esperar a que nos den respuestas”.

Vídeo de TikTok que difunde la teoría sin pruebas de que la FIFA pidió a Argentina “entregar” el partido a España en la final del Mundial 2026 VerificaRTVE

La grabación muestra, aparentemente, una conversación de WhatsApp y se escucha a un hombre decir "Sergio, tenías razón, te tengo que dar la derecha, saltó lo que pasó”. Explica que “hay una denuncia formal de Inglaterra por la bandera que pusieron cuando terminó el partido” y señala que esto está penalizado por el estatuto de la FIFA. A continuación, asegura que “la FIFA le dijo a Argentina que entregue el partido porque si no iba a ser suspendida, por eso fueron a menos”. Y añade: “Por orden de Messi y el grupito que tiene de Paul, Enzo y todo, dijeron que no, que había que perderlo el partido para que Argentina no fuera suspendida por 10 años para los mundiales”.

No hay pruebas que sustenten lo que se asegura en el audio viral. A fecha de este artículo, ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni su presidente, ‘Chiqui’ Tapia, se han pronunciado públicamente sobre las afirmaciones del audio viralizado en redes. No hay registros de ello ni en internet ni en sus perfiles de redes sociales (1, 2, 3 y 4), así como tampoco en las cuentas de redes de la Selección de fútbol de Argentina (1 y 2). Hemos analizado la grabación y no hay indicios de que el audio esté generado con inteligencia artificial (IA), según el análisis de las herramientas de detección de IA de IVERES y de InVid WeVerify.

Hasta ahora, la FIFA no ha anunciado ninguna sanción contra la AFA por la polémica de la pancarta “las Malvinas son Argentinas” a la que se refiere el audio viral. El 15 de julio, varios jugadores de la selección argentina la exhibieron tras la victoria ante Inglaterra en semifinales. Como recordamos en RTVE, en 2014, la FIFA multó a la AFA con 33.000 dólares después de que sus jugadores exhibieran una pancarta con el mismo mensaje.

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El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ha descartado este martes supuestas presiones antes de la final, tras ser abordado por la prensa a su llegada al país. Uno de los periodistas le pregunta si “les trajo problemas” la polémica de la pancarta y Scaloni responde: "No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro... No sé, no nos dijeron nada" (minuto 04:54). Sobre los motivos de la derrota, el propio Scaloni ha descartado cualquier polémica arbitral: “Perdimos porque fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor”: