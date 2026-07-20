Ni De la Fuente ha hablado de "robo" arbitral, ni Messi, Yamal y Gavi han hecho estas declaraciones: son falsas
- España destrona a Argentina y se proclama campeona del mundo por segunda vez
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Tras la final del Mundial 2026 de fútbol entre España y Argentina, a los jugadores de ambas selecciones y al seleccionador español, Luis de la Fuente, les han atribuido declaraciones que no han hecho. En VerificaRTVE desmentimos los mensajes de redes sociales que se han viralizado difundiendo este tipo de desinformación, aprovechando el interés que ha despertado la victoria de la selección española.
Luis de la Fuente no se quejó "del VAR y del árbitro" tras el partido
A las 00:30 de la noche del 19 al 20 de julio se publicó un mensaje de X escrito en inglés que atribuye al seleccionador español, Luis de la Fuente, unas declaraciones en contra del arbitraje de la final: "Estoy tan feliz de que hayamos ganado la Copa del Mundo. Este es el día más feliz de mi vida, gracias al gol de Ferran Torres. Pero también tenemos que hablar del VAR y del árbitro. Nunca he visto un robo mayor en mi carrera como entrenador que este. Parecía que querían que Argentina y Lionel Messi la ganaran de nuevo a toda costa". La publicación ha sido compartida más de 9.000 veces y adjunta dos imágenes: a la izquierda una fotografía del entrenador y, a la derecha, una captura del minuto 14:07 de la final del Mundial 2026. Se trata de una cita falsa.
El seleccionador español no hizo estas declaraciones que le atribuyen tras el triunfo de España sobre Argentina. Hemos realizado búsquedas por palabras clave y no hay registros de que Luis de la Fuente se quejara públicamente "del VAR y del árbitro" minutos después de la finalización del partido. Tampoco dijo: "Nunca he visto un robo mayor en mi carrera como entrenador que este".
En esta entrevista de RTVE al final del partido, puedes ver las declaraciones que hizo el entrenador de la selección española a pie de campo, a las preguntas de Roi Groba. Comprobamos que no dice las palabras que le atribuyen en redes sociales. Tampoco hay ningún registro de esas declaraciones en contra del arbitraje en la rueda de prensa de Luis de la Fuente posterior a la final. Antes del partido, concedió esta entrevista a RTVE, en la que se refirió al arbitraje diciendo: "No tengo ninguna duda del árbitro que nos corresponda".
No son elogios de Lamine Yamal y Leo Messi, son declaraciones falsas
Minutos después de la 1 de la madrugada en España, en X se publicaron dos mensajes que atribuyen a Lamine Yamal y a Leo Messi declaraciones en las que se elogian mutuamente. Una de las publicaciones, compartida más de 2.000 veces en X, anunciaba en inglés que un reportero preguntó a Messi qué le dijo Yamal al final del partido, y el argentino contestó: "Me estaba abrazando, consolándome y repitiéndome que no llorara. Es verdaderamente una persona con un corazón muy amable".
Seis minutos después de esta publicación se difunde otro mensaje, escrito también en inglés y compartido más de 12.000 veces en X, en el que se atribuye a Yamal esta cita sobre Messi "tras el triunfo de España": "Esta noche levanté la Copa del Mundo para España, pero también viví algo que les contaré a mis hijos algún día. El hombre que una vez me sostuvo en brazos cuando era bebé estaba al otro lado del campo, luchando por el mismo sueño". Son declaraciones falsas.
Ni Leo Messi ni Lamine Yamal hicieron estas declaraciones tras el triunfo de la selección española. En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas por palabras clave y no hay registros de que ambos jugadores hayan dicho públicamente lo que se les atribuye. Tampoco aparecen en los perfiles de redes sociales de Messi y de Lamine Yamal. Además, el perfil de X que difunde la cita falsa de Yamal no es la primera vez que difunde este tipo de desinformación en el contexto del Mundial 2026. El verificador argentino Chequeado desmintió el pasado 19 de junio falsas citas atribuidas por esta cuenta a Vladimir Petković y Zinedine Zidane sobre Messi.
Esta cuenta está etiquetada como 'cuenta de seguidor' y tiene una marca de verificación azul, un indicativo de que "tiene una suscripción activa a X Premium". En el caso de la publicación que comparte la cita falsa de Messi, el vídeo que adjunta muestra una instantánea de Messi hablando a un micrófono que no es actual, corresponde a unas declaraciones que dio el delantero argentino el 7 de julio, después del triunfo de Argentina sobre Egipto y de ser nombrado mejor jugador del partido.
Gavi no ha "revelado lo que le dijo a Paredes" antes de la agresión, es una cita falsa
Sobre las 7 de la mañana del 20 de julio, una publicación de Instagram asegura que el jugador de la selección española "Pablo Gavi reveló lo que le dijo a Leandro Paredes (jugador de Argentina) y terminó en pelea". El mensaje va acompañado de una imagen en la que se ve una captura de pantalla con un siguiente mensaje en castellano que simula la entrevista de un "reportero" preguntando a Gavi: "¿Qué hizo que Paredes se enojara tanto contigo?". A lo que supuestamente el futbolista contestó "Solo le pregunté simplemente: '¿Infantino no te contestó las llamadas esta vez?' Y se volvió loco en ese momento, ni siquiera me dejó terminar lo que quería decir". A lo que supuestamente añadió: "El fútbol venció a la corrupción". Es falso.
Gavi no ha hecho estas declaraciones explicando una supuesta conversación con Leandro Paredes antes de la agresión. No hay registros de que el jugador de la selección española haya contado públicamente "lo que le dijo a Paredes" antes de ser agredido por el futbolista argentino, quien empujó a Gavi y a Eric Garcia al terminar el partido. Puedes ver varias instantáneas de este momento en Getty Images (1, 2, 3). La captura de pantalla que comparte la publicación de Instagram procede de este mensaje de X publicado desde una cuenta satírica. Aunque la biografía de este perfil informa de que se dedica a "ficción y sátira de fútbol" y dice "no creas una sola palabra", el mensaje no advierte de que es una sátira ni el perfil está etiquetado como 'cuenta parodia'. En consecuencia, hay usuarios de X que sí han creído que eran declaraciones reales y publicaciones de Facebook e Instagram las han compartido como ciertas.
No es la primera vez que se difunden declaraciones falsas en el contexto del Mundial 2026. En VerificaRTVE detectamos y desmentimos esta falsa cita atribuida a Michael Olise, jugador de la selección de fútbol de Francia. También desmontamos esta falsa declaración del futbolista de la selección sueca Lucas Bergvall en la que pedía a las mujeres que "dejen de votar a favor de la inmigración masiva".