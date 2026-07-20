Ni De la Fuente ha hablado de "robo" arbitral, ni Messi, Yamal y Gavi han hecho estas declaraciones: son falsas

Tras la final del Mundial 2026 de fútbol entre España y Argentina, a los jugadores de ambas selecciones y al seleccionador español, Luis de la Fuente, les han atribuido declaraciones que no han hecho. En VerificaRTVE desmentimos los mensajes de redes sociales que se han viralizado difundiendo este tipo de desinformación, aprovechando el interés que ha despertado la victoria de la selección española.

Luis de la Fuente no se quejó "del VAR y del árbitro" tras el partido A las 00:30 de la noche del 19 al 20 de julio se publicó un mensaje de X escrito en inglés que atribuye al seleccionador español, Luis de la Fuente, unas declaraciones en contra del arbitraje de la final: "Estoy tan feliz de que hayamos ganado la Copa del Mundo. Este es el día más feliz de mi vida, gracias al gol de Ferran Torres. Pero también tenemos que hablar del VAR y del árbitro. Nunca he visto un robo mayor en mi carrera como entrenador que este. Parecía que querían que Argentina y Lionel Messi la ganaran de nuevo a toda costa". La publicación ha sido compartida más de 9.000 veces y adjunta dos imágenes: a la izquierda una fotografía del entrenador y, a la derecha, una captura del minuto 14:07 de la final del Mundial 2026. Se trata de una cita falsa. Mensaje de X que difunde como real una declaración falsa de Luis de la Fuente VerificaRTVE El seleccionador español no hizo estas declaraciones que le atribuyen tras el triunfo de España sobre Argentina. Hemos realizado búsquedas por palabras clave y no hay registros de que Luis de la Fuente se quejara públicamente "del VAR y del árbitro" minutos después de la finalización del partido. Tampoco dijo: "Nunca he visto un robo mayor en mi carrera como entrenador que este". En esta entrevista de RTVE al final del partido, puedes ver las declaraciones que hizo el entrenador de la selección española a pie de campo, a las preguntas de Roi Groba. Comprobamos que no dice las palabras que le atribuyen en redes sociales. Tampoco hay ningún registro de esas declaraciones en contra del arbitraje en la rueda de prensa de Luis de la Fuente posterior a la final. Antes del partido, concedió esta entrevista a RTVE, en la que se refirió al arbitraje diciendo: "No tengo ninguna duda del árbitro que nos corresponda".