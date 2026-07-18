El Mundial 2026 como excusa para extender el discurso de odio racista con bulos, IA y memes
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No había comenzado el Mundial 2026 y en redes sociales ya circulaban mensajes racistas sobre las convocatorias de las distintas selecciones clasificadas para el torneo. A lo largo del torneo que finaliza este domingo, hemos visto cómo se ha utilizado esta competición c0mo excusa para desinformar y expandir el discurso de odio, con la contribución de la inteligencia artificial.
La desinformación ha amplificado el odio racista en las redes sociales durante todo el Mundial. La FIFA detectó 89.000 publicaciones ofensivas en redes sociales, solo durante la fase de grupos del torneo, que finalizó el 27 de junio. El 11% eran mensajes racistas, el tipo de discurso de odio más común, según este estudio. Esos mensajes también los han expresado cargos políticos como el que publicó en X la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el jugador francés Kylian Mbappé. La ONU los ha calificado de "despreciables" y ha pedido a las redes sociales "prevenir y abordar la discriminación racial en sus plataformas". Por otra parte, el Gobierno francés ha llamado "racista" al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por un artículo de opinión en el que decía que en la selección de Francia "no hay franceses".
Bulos sobre jugadores de origen migrante de selecciones europeas
En el Mundial 2026 han participado más selecciones que nunca, 48, y muchas de ellas cuentan con futbolistas de orígenes muy diversos. 292 de los 1.248 futbolistas convocados nacieron en un país distinto al que representan. Curaçao, que disputaba por primera vez este torneo, solo tenía un jugador nacido en esta pequeña isla del Caribe. Los otros 25 nacieron en Países Bajos. Hay 99 futbolistas nacidos en Francia que han representado a otra selección en este Mundial.
En redes sociales, hay quien difunde desinformación para oponerse a la presencia de jugadores de origen extranjero en selecciones europeas. Es el caso de la falsa recogida de firmas para que Alemania no cuente con jugadores de origen africano o musulmán. Un mensaje de X aseguraba que la noticia la había publicado la cadena de radiotelevisión pública alemana Deutsche Welle (DW). El medio nunca publicó esa información y la Federación Alemana de Fútbol aclaró que no había recibido ninguna solicitud de esas características y que, en cualquier caso, "contradice flagrantemente" sus valores.
En otro post de Instagram, la Federación Alemana denunció los mensajes racistas dirigidos contra Jonathan Tah, el jugador que falló el penalti decisivo contra Paraguay. Algo similar ocurrió con Países Bajos: mensajes de redes culparon de la temprana eliminación de estas selecciones a los jugadores de origen migrante.
La IA para generar imágenes y audios racistas
El Mundial de 2026 ha sido la primera gran competición deportiva en la que la inteligencia artificial (IA) se ha utilizado con esta magnitud. En Catar 2022 la desinformación se centró más en las prohibiciones del país anfitrión o en sus infraestructuras, aunque la IA ya empezó a generar bulos durante los Juegos Olímpicos de París 2024.
En este Mundial, las redes han sido el escenario de contenidos generados con IA de mujeres hipersexualizadas. En algunos casos, se utilizó la imagen de mujeres reales a las que, incluso, les cambiaban la raza. De igual manera, esta tecnología se ha utilizado para fabricar imágenes y vídeos racistas, con la intención de burlarse de los orígenes de los jugadores de selecciones como Inglaterra o Francia.
En algunos casos, los contenidos son ‘memes’ xenófobos y salta a la vista que no son escenas reales, pero en otras ocasiones no es tan evidente. El locutor argentino Nicolás Haase tuvo que aclarar que circulaba un audio con su voz manipulada correspondiente a la narración del Francia-Senegal. En la narración falsa se le escuchaba decir que Francia y Senegal son "selecciones africanas". En la retransmisión real anunciaba el final del primer tiempo de ese partido y no pronunciaba esas palabras. Comprobamos con herramientas de detección que el audio estaba generado con IA con más de un 98% de fiabilidad.
En España, el principal objetivo de la desinformación ha sido Lamine Yamal. El joven delantero de la selección y del Barça ha sido víctima de montajes islamófobos en redes sociales. Antes de que debutara en el campeonato, se difundió un vídeo generado con IA y que suplantaba a RTVE para anunciar que Lamine Yamal no jugaría el torneo por "extremismo islamista". Era falso, el jugador ha participado en todos los encuentros de la selección. En el segundo partido, contra Arabia Saudí, marcó el primer gol de España y lo celebró con una plegaria musulmana. Algunos perfiles de redes sociales reaccionaron creando imágenes con IA para burlarse de Lamine Yamal y contra el islam.
Desinformación sobre la selección de Marruecos
Determinadas cuentas han utilizado el Mundial para amplificar las mismas narrativas contra los migrantes o los musulmanes que suelen extender de manera recurrente. Mensajes compartidos en X (1 y 2) comparaban a las cuatro selecciones semifinalistas, dando a entender que en todos esos países salvo en Argentina las mujeres visten burka o niqab. Los bulos islamófobos son habituales en las otras tres: Francia, Inglaterra y España.
La selección de Marruecos también ha sido víctima de los bulos: desde que partió hacia Estados Unidos hasta que fue eliminada en cuartos de final por Francia, en la que es su segunda mejor actuación en una Copa del Mundo tras alcanzar las semifinales en 2022. En VerificaRTVE hemos aclarado que el combinado marroquí no pixeló a las mujeres que aparecían en su foto oficial.
También era falso que un jugador hiciera el gesto de decapitar ante la cámara en el Mundial 2026: ocurrió hace tres años tras un partido de la selección de Marruecos sub-23. Y tampoco eran actuales algunos vídeos que se difundían en redes como si mostraran disturbios en París tras la eliminación de Marruecos: se trataba de imágenes antiguas o descontextualizadas.