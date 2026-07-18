El Mundial 2026 como excusa para extender el discurso de odio racista con bulos, IA y memes

No había comenzado el Mundial 2026 y en redes sociales ya circulaban mensajes racistas sobre las convocatorias de las distintas selecciones clasificadas para el torneo. A lo largo del torneo que finaliza este domingo, hemos visto cómo se ha utilizado esta competición c0mo excusa para desinformar y expandir el discurso de odio, con la contribución de la inteligencia artificial.

La desinformación ha amplificado el odio racista en las redes sociales durante todo el Mundial. La FIFA detectó 89.000 publicaciones ofensivas en redes sociales, solo durante la fase de grupos del torneo, que finalizó el 27 de junio. El 11% eran mensajes racistas, el tipo de discurso de odio más común, según este estudio. Esos mensajes también los han expresado cargos políticos como el que publicó en X la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el jugador francés Kylian Mbappé. La ONU los ha calificado de "despreciables" y ha pedido a las redes sociales "prevenir y abordar la discriminación racial en sus plataformas". Por otra parte, el Gobierno francés ha llamado "racista" al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por un artículo de opinión en el que decía que en la selección de Francia "no hay franceses".