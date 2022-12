Mensajes difundidos en redes sociales aseguran que el Estadio 974 del Mundial de fútbol Qatar 2022 ya no existe porque ha sido “desmontado” tras el último encuentro disputado en estas instalaciones. Es falso. La instalación deportiva no ha sido desmantelada. Lo ha comprobado sobre el terreno un periodista de Radio Televisión Española y también lo confirman el estudio de arquitectura que ha diseñado el estadio y la organización del Mundial.

“El Stadium 974, hecho de contenedores reciclables, ya ha sido desmontado y seguirá su vida en otros lugares de África donde pueda ayudar a la sostenibilidad y sitios más desfavorecidos”, asegura un tuit con más de 9.000 ‘me gusta’. “El estadio 974 de Qatar, sede del Mundial, ya no existe”, señala otro tuit. Otro internauta afirma que “En #Qatar2022 en cuestión de horas ya han desmontado el Estadio 974 para donar sus piezas al desarrollo de África”. Varios de los mensajes de redes comparten una composición con una imagen del estadio ya construido y otras dos instantáneas con la instalación rodeada de grúas.

Es falso que el Estadio 974 de Catar haya sido desmontado. Desde Doha, el redactor del equipo de Redes Sociales de RTVE Juan Carlos Alonso, enviado especial para cubrir el Mundial de fútbol, nos confirma que el estadio no se está desmontando. Lo ha comprobado desde el exterior de la instalación deportiva el domingo 11 de diciembre. "Esperaba verlo desmontado y contar el contraste con respecto a la semana pasada, pero me lo encontré entero […] y tampoco había grúas. Las únicas que había estaban desmontando las casetas de las televisiones”. Alonso subraya que “en ninguna parte había ninguna grúa retirando los famosos contenedores de este estadio ni nada parecido". Este vídeo grabado por el periodista de la corporación desde el exterior del estadio pone de manifiesto que la instalación deportiva sigue en pie y que no han retirado los contenedores que integran el estadio.

Además, Alonso nos ha explicado que ha hablado con un trabajador de seguridad en el recinto de la instalación deportiva y que este le ha contado que “que aún no se sabe cuándo van a desmontar el estadio”. “Probablemente el año que viene”, ha apuntado este operario en la zona del recinto del Estadio 974, en Doha.

Una portavoz del Comité Supremo para la Entrega y el Legado, el organismo responsable de la construcción de las instalaciones de Qatar 2022, ha explicado en un comunicado remitido a VerificaRTVE que el Estadio 974 sigue en pie y que solo “se han iniciado los trabajos” para readaptar este recinto tras el torneo “antes de devolvérselo al país anfitrión”. En su escrito, la portavoz ha informado de que "el estadio acogerá la feria de moda Qatar Fashion United el 16 de diciembre de 2022”. “En estos momentos se está ultimando el calendario exacto para el desmantelamiento completo y la reutilización del estadio”, añade el comunicado antes de concluir que "los organizadores comunicarán los detalles a su debido tiempo”.

Desde VerificaRTVE nos hemos puesto en contacto con Mark Fenwick, socio fundador del estudio de arquitectura Fenwick Irribarren, la firma que ha diseñado y desarrollado el Estadio 974 de Catar. Fenwick nos confirma que la sede no se está desmantelando y apunta que lo que se está cambiando y moviendo son “las infraestructuras que rodean al recinto, pero no el estadio en sí”. Subraya que esta instalación tiene muchas opciones de uso ya que “es desmontable y reutilizable”, pero que en la actualidad “no hay ninguna decisión del destino ni de cuándo se va a desmontar”.

Los mensajes difundidos en redes comparten una imagen antigua del Estadio 974 como si correspondiera a su desmantelamiento pero la instantánea refleja el proceso de construcción. A través de una búsqueda inversa hemos comprobado que esa imagen no es actual, sino que corresponde a las obras de construcción del estadio. Lo puedes comprobar en esta publicación del 4 de marzo de 2021 en el perfil de Facebook del estudio de arquitectura que ha diseñado este estadio deportivo.