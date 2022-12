Mensajes de redes sociales acusan a la televisión china de poner mascarillas a los futbolistas y a los aficionados en la retransmisión del partido inaugural del Mundial de Qatar 2022. Es un bulo. El vídeo que se difunde en Internet no pertenece a la emisión original del canal chino CCTV, cuyo logo aparece en la esquina superior derecha de las imágenes.

“La TV China le pone mascarillas a los espectadores en la Copa del Mundo de Qatar”, leemos en un mensaje de Twitter con más de 4.000 retuits y 15.000 ‘me gusta’. Añade que “no quieren que los chinos sepan que las personas en otros países ya no las usan [las mascarillas]”. El tuit comparte un vídeo de 40 segundos que cuenta con más de 492.000 reproducciones en el que se muestra un extracto del partido Catar 0 - Ecuador 2 del 20 de noviembre con el logo CCTV, la televisión pública china. En el clip se aprecia cómo se han manipulado digitalmente varios fragmentos para que futbolistas y aficionados aparezcan con mascarilla.

El vídeo manipulado que se difunde en redes no forma parte de la retransmisión original del partido del Mundial de Catar entre el país anfitrión y Ecuador. Hemos mostrado las imágenes que se han viralizado en redes a la corresponsal de RTVE en Pekín, Yolanda Álvarez, quien lo califica como “una manipulación burda” y confirma que en China “no se está emitiendo ningún partido así”. Como prueba, nos envía un enlace a la retransmisión del partido en el canal de deportes de la televisión pública china CCTV-5 y nos asegura que no se han superpuesto mascarillas en los jugadores ni en los aficionados. Como en España está restringido el acceso al vídeo, aquí te mostramos algunos de los fragmentos manipulados y la imagen real que retransmitió este canal que nos han enviado desde la corresponsalía de RTVE en Pekín.

En el canal de TikTok de esta televisión china dedicado al Mundial de Qatar 2022 cuelgan varios contenidos relacionados con la competición, entre ellos, momentos destacados de algunos partidos. Puedes comprobar que en ninguno de estos vídeos aparecen mascarillas superpuestas en las caras de los futbolistas o los aficionados.

¿Está ocultando la televisión china planos de aficionados sin mascarilla en las gradas?

En redes sociales se ha difundido un tuit del corresponsal de la BBC en China, Stephen McDonell, en el que afirma que la televisión pública (CCTV) “está editando primeros planos de los espectadores en su cobertura de la Copa del Mundo para que los televidentes chinos no vean a miles de aficionados sin mascarillas en las gradas”. La corresponsal de RTVE en Pekín confirma que esto sucedió durante la primera semana de competición: “En China los partidos se están emitiendo con 52 segundos de retardo y vimos un trozo de un partido en el que se repetían muchas imágenes del entrenador o del banquillo y las cámaras no enfocaban al público de cerca”. Álvarez expone que esto ya no ocurre y cree que puede deberse al alcance de la noticia publicada por la BBC en la que se informa de que “la televisión china censura planos de aficionados sin mascarilla en el Mundial”. La corresponsal de RTVE detalla que las imágenes de gente aglomerada en las gradas sin mascarilla provocaron “testimonios de gente enfadada en redes”. También nos pone en contexto sobre la situación que se vive en el país asiático y explica que la realidad en China con su política de ‘COVID cero’ es muy diferente a lo que acontece en el resto del mundo.

Mucho cuidado con los bulos que están circulando en redes en esta Copa del Mundo de fútbol. En VerificaRTVE ya te hemos contado que es falso que el futbolista serbio Dusan Vlahovic sea baja en Qatar 2022 por crímenes de guerra y que RTVE no ha llamado 'mono' a un hombre con discapacidad en la inauguración del Mundial.