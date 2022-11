Circula una imagen en redes sociales en la que aparece el futbolista estadounidense Christian Pulisic con la camiseta de la selección levantada y mostrando otra interior con el mensaje: “It´s called soccer!” (¡Se llama ‘soccer’!). Es un bulo. Se trata de una instantánea antigua sin relación con el Mundial de Catar y que ha sido editada para cambiar el mensaje que realmente exhibió el jugador en un partido oficial de noviembre de 2021.

“Los quiero eliminados en primera ronda”, afirma un mensaje con más de 14.000 retuits que difunde una imagen de Pulisic luciendo en una camiseta interior con la frase en inglés “Se llama soccer”. La cuenta publicó la imagen el 21 de noviembre por la noche, coincidiendo con el estreno de Estados Unidos contra Gales en su primer partido de la fase de grupos del Mundial de Catar.

La fotografía no corresponde al encuentro de Estados Unidos contra Gales disputado el 21 de noviembre en Catar. Es una imagen antigua que además ha sido manipulada. Haciendo una búsqueda inversa, encontramos la instantánea publicada por varios medios de comunicación como ESPN el 13 de noviembre de 2021. La foto corresponde al partido de clasificación para el Mundial de Catar que disputaron EEUU y México en el TQL Stadium en Cincinnati (EEUU) y que terminó con la victoria del conjunto norteamericano por 2 goles a 0. La fotografía la compartieron varias cuentas de Twitter, entre ellas, la del programa Fuera de Juego de la ESPN, pero también la cuenta oficial de la Major Soccer League.

“Memo Ochoa: "Mexico is the mirror in which the United States wants to see itself"



Christian Pulisic: pic.twitter.com/bm5B10N5Zi“