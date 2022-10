Circula en redes un cartel que da la bienvenida a los futuros visitantes de Catar con motivo del Mundial de fútbol y pide que se sigan una serie de prohibiciones para respetar la religión y la cultura del país. Este cartel no pertenece a ningún organismo o fuente oficial según explica la cuenta del Comité de Organización de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, sino que está siendo difundido por una asociación que se define como defensora de la “identidad catarí”.

“Divino estará el mundial” y “menos mal que dice bienvenidos” comentan unos usuarios en Facebook. Otro escribe “Qatar da la bienvenida a todos a la Copa Mundial siempre y cuando se abstengan de esto”. Junto a esto comparten una imagen que lleva por título “¡Catar te da la bienvenida!”. En el texto podemos leer en árabe e inglés: “muestra tu respeto por la religión y la cultura de la gente catarí evitando estos comportamientos”. A continuación, enumera una serie de comportamientos a evitar: Beber alcohol, homosexualidad, inmodestia, blasfemia/palabrotas, no respetar los sitios de culto, música y sonidos altos, citas románticas y tomar fotos de otras personas sin su consentimiento.

Encontramos la imagen publicada en Twitter el 1 de octubre con la etiqueta #Reflect_Your_Respect. La cuenta que publica esta información se define en la red social como “contribuimos a la consolidación de los valores Islámicos que sustentan la identidad catarí”. Aunque tiene más de 3 mil seguidores, no se trata de una cuenta oficial que hable en nombre de la Organización del Mundial de fútbol de Qatar. Lo confirma la cuenta oficial de Twitter en español del Comité de Organización y Legado de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: “La pieza gráfica titulada ‘Qatar Welcomes You’ que ha estado circulando en redes sociales no es de ninguna fuente oficial y tiene información incorrecta”. También piden “a los fanáticos y visitantes a que confíen únicamente en las fuentes oficiales de la organización del torneo para obtener consejos de viaje para el evento”.

Costumbres y legalidad en Catar

Si bien este cartel no está avalado por la organización del Mundial, esto no significa que no haya evidencias de que existen comportamientos en Catar que en nuestro entorno son normales pero que pueden dar lugar a incomodidad ante la sociedad catarí o incluso activar acciones legales. Por ejemplo, en VerificaRTVE ya te explicamos que el sexo fuera del matrimonio está prohibido por el código penal desde 2004 y desmentimos el bulo que decía que esta medida se había puesto en marcha con motivo del Mundial. También te explicamos que ningún canal oficial había anunciado que ondear la bandera LGTBI en el Mundial sería penalizado, a pesar de que el código penal catarí tipifica como delito las relaciones homosexuales.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español explican que “debe prestarse atención a las costumbres religiosas y sociales locales”, ofreciendo una serie de consejos y advertencias sobre Catar que vienen a coincidir con algunas de las que aparece en el cartel que estamos analizando:

Discreción en el vestir, no siendo aconsejable tener los hombros descubiertos y evitar faldas demasiado cortas

Discreción en el comportamiento en público. Las muestras de afecto en público pueden ser motivo de amonestación y de detención, incluso entre familiares.

El Estado de Qatar sólo reconoce las uniones matrimoniales entre personas de diferente sexo y no reconoce oficialmente a las parejas de hecho legalmente constituidas en España. El sexo fuera del matrimonio y el adulterio se consideran delito y está penado con cárcel, incluso en parejas de hecho.

La prostitución, la homosexualidad y el tráfico, tenencia y consumo de drogas son delitos castigados con severas penas de privación de libertad.

El alcohol se puede consumir únicamente en hoteles y establecimientos con licencia. La embriaguez o beber alcohol en lugares sin licencia se considera delito

Se debe solicitar autorización a las personas antes de fotografiarlas y en ningún caso fotografiar o filmar edificios públicos.

Lonely Planet, una editorial de renombre en guías de viajes, se suma a las advertencias sobre la necesidad de discreción. Sin embargo, también aseguran que “aunque las normas, costumbres y leyes puedan diferir del sitio en el que vives, Catar ha cambiado mucho en los últimos años” y creen que “es esencial llegar con una mente abierta y experimentarlo por ti mismo”.

Amnistía Internacional explica en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Qatar en 2021 que, aun con las reformas del gobierno, “la restricción de la libertad de expresión aumentó en el periodo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2022” y que “las mujeres y el colectivo LGBTI siguieron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica”. El informe asegura que las mujeres continúan bajo la “guardia” de sus parientes hombres, necesitando el permiso de estos para, por ejemplo, casarse. Sobre la comunidad LGTBI: “Las conductas sexuales entre hombres siguen siendo una ofensa bajo el Código Penal, sancionable con una pena de hasta 7 años de cárcel”.