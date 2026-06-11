El Canal 24 horas de TVE no ha informado de una investigación a Lamine Yamal por islamismo radical, es un vídeo creado con IA
- A Lamine Yamal no le han impedido la entrada a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026
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En redes sociales se difunde un vídeo que muestra a un presentador del Canal 24 horas de RTVE diciendo que el futbolista Lamine Yamal está siendo investigado por islamismo radical y que podría no jugar el Mundial de fútbol 2026. Es falso. El vídeo es un montaje creado con inteligencia artificial que suplanta al canal informativo de la corporación. El delantero de la selección española no está siendo investigado.
"Lamine Yamal podría no jugar con la Roja el Mundial. Su afiliación a grupos islamistas radicales como Hamás y anteponer Marruecos a España son causas que se están investigando", dice en el vídeo de redes un presentador con un aspecto idéntico al periodista de RTVE Àngel Pons. La grabación muestra un estudio similar al del Canal 24 Horas, con un rótulo de "Última hora" en la parte superior de la pantalla y otra inferior que señala: "Investigación Lamine Yamal". Es falso.
Es un vídeo hecho con inteligencia artificial que suplanta al Canal 24h
El vídeo difundido en redes está generado con inteligencia artificial, según el análisis coincidente de tres aplicaciones distintas especializadas en detección de contenido sintético. El programa Sensity concluye que hay "manipulación facial" en el vídeo, con un 99,3 por ciento de probabilidad, y apunta que la voz del presentador está generada con IA, con un porcentaje similar, como puedes ver en la imagen inferior.
La aplicación Hive coincide en su análisis en que la voz del presentador es artificial, con un 99,3 por ciento de fiabilidad, mientras que TruthScan señala que la imagen del vídeo está generada con la misma tecnología con más de un 80 por ciento de probabilidad.
Hay, además, errores gráficos propios de la IA. Cuando Lamine Yamal se sube la camiseta de España hacia la cabeza, al bajársela se convierte en la de Marruecos al tiempo que surge sobre sus hombros una bandera de Palestina. La propia voz del presentador del vídeo de redes difiere por completo de la voz real del presentador del Canal 24 Horas de RTVE Àngel Pons.
Lamine Yamal está ya en EE.UU. para jugar el Mundial
Lamine Yamal está actualmente en Estados Unidos concentrado con la selección española para jugar el Mundial. No está siendo investigado por islamismo radical y no hay ninguna prueba ni documento que apunte en ese sentido. El perfil verificado de Instagram que difunde el vídeo falso de Lamine Yamal ha publicado anteriormente otro montaje creado con IA que suplanta también a RTVE para presentar como si fuera una noticia la falsa idea de que "el islam es ilegal en España". El mismo canal de Instagram ha publicado otros vídeos falsos editados con IA para mostrar a líderes de Podemos como Irene Montero haciendo declaraciones que nunca han hecho.
Lamine Yamal ha sido objetivo de desinformación y de mensajes de odio racista en otras ocasiones, como te hemos contado en VerificaRTVE. En las horas previas al inicio del Mundial, en redes se ha difundido la invención sin pruebas de que Lamine Yamal no participará en el Mundial porque Estados Unidos no le pemitiría entrar en el país.
Los mensajes falsos sobre Lamine Yamal en redes han aumentado desde que el delantero exhibió una bandera de Palestina durante la celebración del título del Liga del Fútbol Club Barcelona el 11 de mayo. El propio futbolista subió a su perfil de Instagram una foto con la bandera.