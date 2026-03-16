Alejandra Herranz no promociona una consultoría de inversiones en criptomonedas en el Telediario, es un 'deepfake'
Nos habéis consultado por un vídeo que muestra a Alejandra Herranz, presentadora del Telediario 1 de TVE, como si estuviera promocionando una consultoría de inversión en criptomonedas. Es falso, está generado con inteligencia artificial. Los profesionales de la corporación pública no promocionan estos productos en los informativos. Se trata de un deepfake, un montaje del tipo ultrafalso en el que suplantan a RTVE y a la presentadora, clonando su voz con IA para atribuirle declaraciones que no ha pronunciado.
“Thalen Equibridge garantizado. 3.300€ por semana y 12.000€ por mes”, leemos en el texto sobreimpreso del vídeo que nos habéis remitido y que ha circulado en Instagram. La grabación muestra un teléfono móvil que reproduce imágenes de la presentadora Alejandra Herranz en el plató del Telediario dando paso a un anuncio sobre un servicio de inversión con el rótulo: “Españoles ya están ganando mucho dinero con este proyecto, inversión mínima requerida: 215 euros”. En la secuencia también aparece el comunicador Pau García Milà como si fuera el cofundador del proyecto.
No es un vídeo del Telediario, es un ‘deepfake’
El Telediario 1 no ha emitido este contenido. En VerificaRTVE hemos comprobado a través de una búsqueda inversa que la parte de la grabación en la que aparece la periodista corresponde al Telediario 1 del 3 de marzo de 2026. En este vídeo de RTVE Play puedes ver la emisión completa, que dura 38:27 minutos. Puedes comprobar que la presentadora lleva la misma ropa y que en ningún momento aparece el vídeo sobre el servicio de inversión por el que nos habéis consultado.
El vídeo es un deepfake, un montaje del tipo ultrafalso en el que suplantan a la presentadora de TVE Alejandra Herranz para atribuirle unas declaraciones que no ha pronunciado sobre una consultoría de inversión en criptomonedas. Hemos utilizado la herramienta de detección de inteligencia artificial (IA) del proyecto IVERES. El análisis con el modelo Deepware concluye que el vídeo es falso con una probabilidad superior al 95%.
Los profesionales de RTVE no pueden promocionar marcas ni productos mientras presentan una noticia o un espacio informativo. La ley vigente permite los patrocinios cuando son inseparables de la emisión del programa y nunca en informativos.
En VerificaRTVE hemos preguntado al especialista en blockchain Victor Escudero sobre esta consultora y nos asegura que no la conoce "en absoluto". La grabación afirma que el comunicador Pau García-Milà es el cofundador del proyecto. Hemos consultado sus perfiles de redes sociales y no encontramos ningún vídeo en el que anuncie este producto.
En VerificaRTVE ya te hemos informado en otras ocasiones de suplantaciones a profesionales de RTVE. Te hemos contado que el presentador del Canal 24 horas Àngel Pons y el director de Apple, Tim Cook, no han promocionado una aplicación para "ganar un millón de dólares". Xabier Fortes tampoco ha anunciado el asesinato de Pedro Cavadas por hablar de un producto para los vasos sanguíneos y también te hemos explicado que RTVE no promociona chollos financieros ni remedios milagrosos.