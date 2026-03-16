Alejandra Herranz no promociona una consultoría de inversiones en criptomonedas en el Telediario, es un 'deepfake'

Nos habéis consultado por un vídeo que muestra a Alejandra Herranz, presentadora del Telediario 1 de TVE, como si estuviera promocionando una consultoría de inversión en criptomonedas. Es falso, está generado con inteligencia artificial. Los profesionales de la corporación pública no promocionan estos productos en los informativos. Se trata de un deepfake, un montaje del tipo ultrafalso en el que suplantan a RTVE y a la presentadora, clonando su voz con IA para atribuirle declaraciones que no ha pronunciado.

“Thalen Equibridge garantizado. 3.300€ por semana y 12.000€ por mes”, leemos en el texto sobreimpreso del vídeo que nos habéis remitido y que ha circulado en Instagram. La grabación muestra un teléfono móvil que reproduce imágenes de la presentadora Alejandra Herranz en el plató del Telediario dando paso a un anuncio sobre un servicio de inversión con el rótulo: “Españoles ya están ganando mucho dinero con este proyecto, inversión mínima requerida: 215 euros”. En la secuencia también aparece el comunicador Pau García Milà como si fuera el cofundador del proyecto.