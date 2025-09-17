Ni chollos financieros ni remedios milagrosos, RTVE no promociona ninguno de estos productos

Es recurrente la difusión en redes sociales de vídeos en los que los presentadores de RTVE recomiendan productos financieros que prometen grandes ganancias, plataformas de criptomonedas o milagros médicos para tratar enfermedades como la diabetes. Es falso. Los profesionales de la corporación pública no promocionan ninguno de estos productos. En VerificaRTVE te advertimos los dos últimos casos que han circulado y te explicamos cómo detectar estos 'deepfake', montajes de vídeo ultrafalsos.

El Canal 24 Horas no promociona milagros contra la diabetes Un caso recurrente es la promoción de remedios para problemas de salud y, en concreto, detectamos muchos contenidos fraudulentos que ofrecen soluciones milagrosas contra la diabetes. Un vídeo en Facebook que acumula 44.000 reproducciones muestra imágenes con el logo de RTVE y a la presentadora del Canal 24 Horas Ana Belén Roy, asegurando que "un vaso de agua con sal" permite "deshacerse" de la diabetes. A continuación, da paso a unas supuestas declaraciones del médico Pedro Cavadas que lo confirman. Es falso, se trata de un vídeo 'deepfake'. Las imágenes de la periodista proceden de emisiones reales del canal informativo, pero tienen signos evidentes de manipulación porque los movimientos faciales de la presentadora no son naturales ni concuerdan con el audio. No obstante, es algo que puede pasar desapercibido cuando vemos estos contenidos a través de la pantalla pequeña de un dispositivo móvil. Este audio está generado con inteligencia artificial. Hemos utilizado la herramienta de detección de IA del proyecto IVERES, que asegura que el audio del vídeo es falso ('fake') con una confianza en la predicción del 98,57%. Resultado de IVERES sobre la voz utilizada en el vídeo de Ana Belén Roy VerificaRTVE Esta detección se refiere a todo el audio del vídeo, incluida también la entrevista con Pedro Cavadas, cuya voz ha sido igualmente clonada. Al realizar una búsqueda inversa de las imágenes en las que aparece el médico, el resultado es que han sido extraídas de una entrevista en el programa 'El Hormiguero', de Antena 3, el 8 de enero de 2020.

David Broncano y Juan Roig no recomiendan inversiones en RTVE La suplantación a los profesionales de RTVE también se utiliza como gancho para promover posibles fraudes financieros. En estos casos aprovechan la imagen de periodistas, personalidades públicas y del propio medio de comunicación para dar solvencia a inversiones que prometen ganar dinero con facilidad. Nos habéis preguntado en el correo electrónico de VerificaRTVE y también habéis consultado a la Defensora de la Audiencia por un texto, con la apariencia de una noticia de la web de RTVE, con fecha del 15 de septiembre, titulada: "Gran escándalo: la dirección de Movistar Plus+ guarda silencio tras las acusaciones de David Broncano a Juan Roig Alfonso de mentir en directo". El sitio web difunde un contenido que se presenta como una entrevista en 'La Revuelta' en la que se promociona una plataforma de inversión. Es falso. RTVE no promociona junto al director de Apple una aplicación para "ganar un millón de dólares" María Navarro Sorolla / VerificaRTVE El mensaje imita el formato de las noticias de la página oficial de RTVE y recurre a un titular llamativo para invitar a leer el texto. El programa de 'La Revuelta', presentado por David Broncano, comenzó a emitirse en RTVE en septiembre de 2024 y, hasta la fecha, no ha entrevistado al presidente de Mercadona, Juan Roig. La imagen que aparece es una manipulación de una fotografía real difundida por Movistar Plus+ del programa que Broncano presentaba previamente en esa plataforma. En la foto original se puede ver al presentador junto a Jorge Ponce mientras que, en la foto difundida, la cara de Ponce ha sido sustituida por la de Juan Roig.