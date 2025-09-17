Ni chollos financieros ni remedios milagrosos, RTVE no promociona ninguno de estos productos
Es recurrente la difusión en redes sociales de vídeos en los que los presentadores de RTVE recomiendan productos financieros que prometen grandes ganancias, plataformas de criptomonedas o milagros médicos para tratar enfermedades como la diabetes. Es falso. Los profesionales de la corporación pública no promocionan ninguno de estos productos. En VerificaRTVE te advertimos los dos últimos casos que han circulado y te explicamos cómo detectar estos 'deepfake', montajes de vídeo ultrafalsos.
El Canal 24 Horas no promociona milagros contra la diabetes
Un caso recurrente es la promoción de remedios para problemas de salud y, en concreto, detectamos muchos contenidos fraudulentos que ofrecen soluciones milagrosas contra la diabetes. Un vídeo en Facebook que acumula 44.000 reproducciones muestra imágenes con el logo de RTVE y a la presentadora del Canal 24 Horas Ana Belén Roy, asegurando que "un vaso de agua con sal" permite "deshacerse" de la diabetes. A continuación, da paso a unas supuestas declaraciones del médico Pedro Cavadas que lo confirman. Es falso, se trata de un vídeo 'deepfake'.
Las imágenes de la periodista proceden de emisiones reales del canal informativo, pero tienen signos evidentes de manipulación porque los movimientos faciales de la presentadora no son naturales ni concuerdan con el audio. No obstante, es algo que puede pasar desapercibido cuando vemos estos contenidos a través de la pantalla pequeña de un dispositivo móvil. Este audio está generado con inteligencia artificial. Hemos utilizado la herramienta de detección de IA del proyecto IVERES, que asegura que el audio del vídeo es falso ('fake') con una confianza en la predicción del 98,57%.
Esta detección se refiere a todo el audio del vídeo, incluida también la entrevista con Pedro Cavadas, cuya voz ha sido igualmente clonada. Al realizar una búsqueda inversa de las imágenes en las que aparece el médico, el resultado es que han sido extraídas de una entrevista en el programa 'El Hormiguero', de Antena 3, el 8 de enero de 2020.
David Broncano y Juan Roig no recomiendan inversiones en RTVE
La suplantación a los profesionales de RTVE también se utiliza como gancho para promover posibles fraudes financieros. En estos casos aprovechan la imagen de periodistas, personalidades públicas y del propio medio de comunicación para dar solvencia a inversiones que prometen ganar dinero con facilidad.
Nos habéis preguntado en el correo electrónico de VerificaRTVE y también habéis consultado a la Defensora de la Audiencia por un texto, con la apariencia de una noticia de la web de RTVE, con fecha del 15 de septiembre, titulada: "Gran escándalo: la dirección de Movistar Plus+ guarda silencio tras las acusaciones de David Broncano a Juan Roig Alfonso de mentir en directo". El sitio web difunde un contenido que se presenta como una entrevista en 'La Revuelta' en la que se promociona una plataforma de inversión. Es falso.
El mensaje imita el formato de las noticias de la página oficial de RTVE y recurre a un titular llamativo para invitar a leer el texto. El programa de 'La Revuelta', presentado por David Broncano, comenzó a emitirse en RTVE en septiembre de 2024 y, hasta la fecha, no ha entrevistado al presidente de Mercadona, Juan Roig. La imagen que aparece es una manipulación de una fotografía real difundida por Movistar Plus+ del programa que Broncano presentaba previamente en esa plataforma. En la foto original se puede ver al presentador junto a Jorge Ponce mientras que, en la foto difundida, la cara de Ponce ha sido sustituida por la de Juan Roig.
Los presentadores de RTVE no pueden promocionar marcas mientras informan
La Corporación RTVE no puede por ley emitir publicidad ni sus periodistas promocionan marcas ni productos mientras presentan una noticia o un espacio informativo, por lo que no hay que dar credibilidad a ningún contenido que involucre en promociones de este tipo a profesionales de RTVE o que incluyan la marca de la empresa. La normativa permite los patrocinios, pero sólo cuando son inseparables de la compra de derechos o de la emisión del programa y nunca en informativos.
Entre las suplantaciones más recientes se encuentra la del presentador del Canal 24 horas Àngel Pons y el director de Apple, Tim Cook, como si estuvieran promocionando una aplicación para "ganar un millón de dólares". También esta falsa entrevista al doctor Pedro Cavadas con la periodista Crstina Almandós o este supuesto anuncio por parte de Xabier Fortes de la muerte del doctor.
Cuidado con el 'voice hacking', la piratería con tu voz
Estas estafas, ampliamente difundidas en redes sociales y páginas web, recurren a técnicas de manipulación cada vez más sofisticadas para captar la atención del usuario, como te explicamos en este reportaje de VerificaRTVE. Entre los recursos más utilizados destacan los vídeos deepfake, donde utilizan emisiones reales de televisión en las que se sustituye el audio real por una voz sintética generada con IA que imita a la del presentador. Así, se les atribuyen recomendaciones de inversión en bolsa o criptomonedas que ellos no han facilitado. El mismo método se utiliza con personalidades reconocidas.
Es habitual que los protagonistas de estos vídeos fraudulentos sean los presentadores del Canal 24 Horas. Esto se debe a que, al acumular muchas horas de emisión en directo, es más fácil clonar su voz con herramientas de inteligencia artificial. 'Voice hacking' es el nombre en inglés de la técnica por la que los ciberdelincuentes utilizan distintas herramientas de síntesis de voz para imitar la de una persona, como explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
Este organismo advierte de que esa voz se puede obtener por varias vías. En el caso de los presentadores de RTVE, se trata de una suplantación de la voz a través de la grabación de la original emitido en televisión. Se crea una versión sintética, que suena como la real, que puede ser después utilizada. Pero la clonación de la voz nos puede ocurrir a todos. Desde el INCIBE advierten a los ciudadanos contra el robo de la identidad por voz porque los delincuentes pueden utilizar la voz clonada para intentar engañar a bancos o servicios en línea cuando solicitan datos personales.
Para protegerse ante esta forma de fraude, como recomienda el Instituto Nacional de Ciberseguridad, desconfía de las llamadas desde números desconocidos, cambia las contraseñas con cierta frecuencia, procura no utilizar asistentes de voz en público y configura la autenticación de voz en tus dispositivos, para que sólo reaccionen a voces previamente grabadas.