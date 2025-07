RTVE no difunde esta falsa entrevista al doctor Pedro Cavadas sobre un remedio para tratar la diabetes

Nos habéis remitido a nuestro WhatsApp un vídeo en el que presentan al doctor Pedro Cavadas promoviendo una receta "milagrosa" capaz de "restaurar" los niveles de azúcar en tan solo 10 segundos durante una entrevista en el Canal 24 Horas. Es falso. Se trata de un montaje ultrafalso (deepfake) que suplanta a RTVE y al doctor Cavadas para promocionar un remedio cuya efectividad contra la diabetes no tiene aval científico.

"Europa se volvió loca el fin de semana después de que el doctor Pedro Cavadas mostrara en directo un truco de cocina de 30 segundos que reduce el nivel de azúcar tres veces más rápido que cualquier otro producto disponible en el mercado", afirma una voz en off al principio del vídeo que nos habéis remitido y que está alojado en una publicación con más de un millón de visualizaciones en TikTok. La grabación empieza con una pelea en un plató y sigue con la presentadora del Canal 24 Horas Cristina Almandós informando de que "las grandes empresas farmacéuticas" comenzaron a eliminar el vídeo de internet para "proteger sus ganancias multimillonarias" por la venta de medicamentos para la diabetes. A continuación, aparece el doctor Pedro Cavadas hablando de los supuestos beneficios de esta receta en base a una investigación realizada junto a la Universidad de Copenhague. El difusor del vídeo enumera los ingredientes de la receta en la sección de comentarios.

RTVE no ha emitido esta entrevista de Pedro Cavadas, es un montaje

El vídeo es un montaje que utiliza varias secuencias que no guardan relación entre sí y suplanta a la periodista de RTVE Cristina Almandós y al cirujano plástico Pedro Cavadas. El altercado de los primeros segundos de la grabación circula en Internet desde, al menos, 2016. La secuencia del doctor Pedro Cavadas corresponde a una entrevista publicada en YouTube en agosto de 2024. En ella no pronuncia las declaraciones que le atribuye el vídeo de TikTok. De hecho, Cavadas explica en la entrevista que es víctima de casos de suplantación con IA y señala cómo usan su imagen y su voz para promocionar productos para "adelgazar" y curar "la diabetes". En su página web, el cirujano expresa en un mensaje que "no publicita ningún producto" y que el uso de su imagen en publicidad destinada a venta o promoción de cualquier artículo "es por lo tanto fraudulento".

El audio del vídeo no es real, ha sido sustituido por voces sintéticas generadas con IA que imitan a las de los protagonistas de la grabación para atribuirles declaraciones que no han pronunciado. Hemos analizado el audio con las herramientas de detección de Inteligencia Artificial (IA) Hive y del proyecto IVERES y ambas concluyen que es falso con más de un 95% de fiabilidad en su predicción. También hemos detectado algunos elementos que delatan la naturaleza alterada de imágenes. Las voces no coinciden con los movimientos de los labios y se repiten en bucle algunos segmentos del vídeo.